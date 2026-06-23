Kolejny śmiertelny wypadek w regionie. Nie żyją dwie kobiety, tragedia w powiecie włocławskim
Nie żyją dwie kobiety, które jechały osobówką w miejscowości Dąbie Kujawskie (pow. włocławski). Do tragedii doszło o godz. 13:10.
- Samochód osobowy uderzył w drzewo - przekazał Polskiemu Radiu PiK starszy kapitan Joachim Zefert z włocławskiej straży pożarnej. - Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia strażacy przystąpili do ewakuacji poszkodowanych. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyli dwie kobiety z samochodu. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon obydwu kobiet. Aktualnie działania na miejscu zdarzenia prowadzi policja pod nadzorem prokuratora, a droga gminna jest zablokowana.