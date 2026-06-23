Kolejny śmiertelny wypadek w regionie. Nie żyją dwie kobiety, tragedia w powiecie włocławskim

2026-06-23, 13:55  Marek Ledwosiński/BN/KB
Nie żyją dwie kobiety, które jechały osobówką w miejscowości Dąbie Kujawskie/fot. KM PSP Włocławek

Nie żyją dwie kobiety, które jechały osobówką w miejscowości Dąbie Kujawskie/fot. KM PSP Włocławek

Nie żyją dwie kobiety, które jechały osobówką w miejscowości Dąbie Kujawskie (pow. włocławski). Do tragedii doszło o godz. 13:10.

- Samochód osobowy uderzył w drzewo - przekazał Polskiemu Radiu PiK starszy kapitan Joachim Zefert z włocławskiej straży pożarnej. - Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia strażacy przystąpili do ewakuacji poszkodowanych. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyli dwie kobiety z samochodu. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon obydwu kobiet. Aktualnie działania na miejscu zdarzenia prowadzi policja pod nadzorem prokuratora, a droga gminna jest zablokowana.

  • Przypomnijmy, we wtorek doszło już do jednego śmiertelnego wypadku. Na DK 25 w Prądocinie 72-letni mężczyzna został potrącony przez kierującego hyundaiem.

Mówi starszy kapitan Joachim Zefert z włocławskiej straży pożarnej

Włocławek
Nie żyją dwie kobiety, które jechały osobówką w miejscowości Dąbie Kujawskie/fot. KM PSP Włocławek Nie żyją dwie kobiety, które jechały osobówką w miejscowości Dąbie Kujawskie/fot. KM PSP Włocławek Nie żyją dwie kobiety, które jechały osobówką w miejscowości Dąbie Kujawskie/fot. KM PSP Włocławek

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