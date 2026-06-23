Wakacyjna „Liga superbohaterów” w bydgoskiej szkole. Uczyli się, jak bezpiecznie spędzić wakacje

2026-06-23, 17:40 Jarosław Wieprzycki/BN

Wakacyjna „Liga superbohaterów” w Szkole Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy/fot. Jarosław Wieprzycki

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy połączyli dobrą zabawę z edukacją. Celem jest bezpieczne spędzenie wakacji. Podczas „Ligi superbohaterów” najmłodsi zadbali też o ruch.

- W tej chwili najważniejsze, żeby zwrócić uwagę na profilaktykę, bezpieczne zachowania, które sprawią, że we wrześniu spotkamy się cali i zdrowi w komplecie - mówiła Aleksandra Kuś, dyrektorka SP nr 31 w Bydgoszczy.



Do akcji przyłączył się też bydgoski Sanepid. - Chcieliśmy ostrzec przed niektórymi zagrożeniami, począwszy od kleszczy i chorób, które one roznoszą - poinformował Maciej Borowiecki z Sanepidu. - Uczymy także podstawowej znajomości grzybów czy przechowywania żywności w upały. Powinniśmy mieć elementarną wiedzę, jak unikać niebezpieczeństw - dodał.



Były też pokazy sprzętu strażaków, policji, WOPR-u, warsztaty pierwszej pomocy oraz spotkania z psychologiem.