200 osób ewakuowało się z zakładu mięsnego w Morgach (pow. świecki). Jest wstępna przyczyna pożaru [AKTUALIZACJA]

2026-06-23, 13:00 Dorota Witt/BN

Fot. ilustracyjna

Kłęby dymu zaalarmowały pracowników zakładu mięsnego w Morgach w powiecie świeckim. Uciekli i wezwali pomoc. Strażacy rozbierają sufit, by sprawdzić, skąd pojawiło się zadymienie.

- Około 200 pracowników ewakuowało się samodzielnie przed przyjazdem straży pożarnej - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK rzecznik strażaków ze Świecia st. kpt. Adam Gwizdała.



Sytuacja została już opanowana. Jako wstępną przyczynę pożaru wskazano zwarcie instalacji elektrycznej.



Paliło się też w Łabiszynie, a konkretnie śmieci na terenie zakładu produkującego paliwo alternatywne z odpadów. Na miejscu są trzy zastępy strażaków, ale pracownicy sami zaczęli gasić płomienie przed ich przyjazdem. Sytuacja jest opanowana.