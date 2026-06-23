Prywatna uczelnia z Bydgoszczy na podium. Wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół wyższych „Perspektywy”

2026-06-23, 11:49 Monika Siwak/BN

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy/fot. Wikipedia/Piotr1952 / fotopolska.eu

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ex aequo z Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku zajęła drugie miejsce wśród uczelni zawodowych w tegorocznym rankingu szkół wyższych „Perspektywy”.

Ranking uczelni akademickich wygrały Uniwersytety Warszawski i Jagielloński w Krakowie. Z kolei najwyższe miejsce, jeśli chodzi o szkoły wyższe z naszego regionu, zajął Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (19. pozycja) - to o jedno miejsce wyżej niż rok temu. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego uplasował się między miejscami 71-80 (w ubiegłym roku 73-82), Politechnika Bydgoska 62-70 (rok wcześniej 55-60). Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy 81-93, Merito w Toruniu 90+.



Wśród uczelni zawodowych na drugim miejscu jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ex aequo z Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku, Bydgoska Szkoła Wyższa zajęła pozycję między 51-63, Akademia Nauk Stosowanych w Grudziądzu 63-71, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy 90+.



Jeśli chodzi o kierunki, UMK ma 3. najlepszą archeologię w kraju (po poznańskim i warszawskim uniwersytecie), 3. astronomię, 8. najlepszą polonistykę, 12. anglistykę, 4. filozofię, 5. historię, 10. dziennikarstwo i komunikację, 6. pedagogikę, 11. prawo, 8. psychologię, 7. ekonomię i informatykę.



Collegium Medicum UMK ma 10. najlepszą analitykę medyczną, 9. farmację, 12. kierunek lekarski, 10. położnictwo.



7. najlepszą zootechnikę w Polsce ma Politechnika Bydgoska, a UKW ma 11. najwyżej ocenione w kraju wychowanie fizyczne.



W zestawieniu brano pod uwagę m.in. opinię kadry, zatrudnienie i zarobki absolwentów, efektywność pozyskania pieniędzy, publikacje, patenty i umiędzynarodowienie - czyli ilu pracowników i studentów jest z zagranicy, a ilu tam wyjeżdża.