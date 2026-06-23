18-latek z Nakła przewoził w aucie prawie ćwierć kilograma narkotyków. Miał też broń

2026-06-23, 12:45  BN
18-latek z Nakła przewoził w aucie prawie ćwierć kilograma narkotyków/fot. KPP w Nakle nad Notecią

18-latek z Nakła przewoził w aucie prawie ćwierć kilograma narkotyków/fot. KPP w Nakle nad Notecią

Prawie ćwierć kilograma narkotyków nie trafi na ulice dzięki nakielskim kryminalnym, którzy zatrzymali 18-latka posiadającego nielegalne substancje. Ukrywał je w aucie, podobnie jak m.in. broń pneumatyczną i broń białą.

Kryminalni zdobyli informację o mieszkańcu Nakła, który mógł mieć związek w przestępczością narkotykową. Postanowili je zweryfikować. W wyniku przeszukania auta 18-latka policjanci ujawnili prawie ćwierć kilograma marihuany oraz między innymi: wagi elektroniczne, gotówkę, broń pneumatyczną i broń białą.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Grozi mu do 10 lat więzienia. Natomiast broń trafiła do biegłego, który ocenił, że jest to jednostka, na którą nie trzeba mieć zezwolenia.

Nakło

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