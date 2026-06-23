Polskie Radio PiK zawita do Wąbrzeźna. Kolejny przystanek akcji „Lato w rytmie PiK-a”

2026-06-23, 18:22 BN

Polskie Radio PiK zawita do Wąbrzeźna!

W sobotę (27 czerwca) Polskie Radio PiK pojedzie do Wąbrzeźna. To kolejny przystanek Dariusza Grossa i radiowej ekipy na trasie „Lato w rytmie Pika”. M.in. w ramach Gali Dni Wąbrzeźna, którą zrelacjonujemy, zagra gwiazda wydarzenia Andrzej Piaseczny.

Na scenie letniej akcji z Polskim Radiem PiK pojawi się również Dorota „Doris” Berent.



Program Dni Wąbrzeźna (25-28 czerwca):



Czwartek (25 czerwca)

10:00 - Rozstrzygnięcie konkursu „Wąbrzeźno moje miejsce na ziemi” (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego).

Piątek (26 czerwca)

17:00 - II Indywidualne Mistrzostwa Wąbrzeźna w Minigolfie (Przyjazne Wzgórze),

19:00 - Chillout na plaży: DJ Gucio, Freshow (plaża miejska).

Sobota (27 czerwca) - „Lato w rytmie Pika”

Od 11:00 - Loty widokowe (malta),

9:00–16:00 - Charytatywny turniej w piłce nożnej (orliki),

18:00–24:00 – Gala Dni Wąbrzeźna: „Lato w rytmie PiK-a”, Wesołe Szczurki, Dorota „Doris” Berent, Wręczenie Statuetek Burmistrza, Andrzej Piaseczny, DJ.

Niedziela (28 czerwca)

14:00–17:00 - Event dla dzieci (Przyjazne Wzgórze), Zabawy i animacje, T-REX Show, Teatr Jednej Miny, Szczudlarze, Bańki,

17:00–19:00 - PubQuiz (Wąbrzeski Dom Kultury)

19:00 - The Echoes Project – Polish Tribute to Pink Floyd (Wąbrzeski Dom Kultury)

relacje, rozmowy i dźwięki

Mnóstwo muzycznych emocji, niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!

„Lato w rytmie PiK-a" - trasa koncertowa 2026





Kolejne koncerty w ramach trasy „Lato w rytmie PiK-a" będą się odbywały do końca wakacji: