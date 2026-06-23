Polskie Radio PiK zawita do Wąbrzeźna. Kolejny przystanek akcji „Lato w rytmie PiK-a”

W sobotę (27 czerwca) Polskie Radio PiK pojedzie do Wąbrzeźna. To kolejny przystanek Dariusza Grossa i radiowej ekipy na trasie „Lato w rytmie Pika”. M.in. w ramach Gali Dni Wąbrzeźna, którą zrelacjonujemy, zagra gwiazda wydarzenia Andrzej Piaseczny.
Na scenie letniej akcji z Polskim Radiem PiK pojawi się również Dorota „Doris”Berent.
Program Dni Wąbrzeźna (25-28 czerwca):
Czwartek (25 czerwca)
10:00 - Rozstrzygnięcie konkursu „Wąbrzeźno moje miejsce na ziemi” (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego).
Piątek (26 czerwca)
17:00 - II Indywidualne Mistrzostwa Wąbrzeźna w Minigolfie (Przyjazne Wzgórze),
19:00 - Chillout na plaży: DJ Gucio, Freshow (plaża miejska).
Sobota (27 czerwca) - „Lato w rytmie Pika”
Od 11:00 - Loty widokowe (malta),
9:00–16:00 - Charytatywny turniej w piłce nożnej (orliki),
18:00–24:00 – Gala Dni Wąbrzeźna: „Lato w rytmie PiK-a”, Wesołe Szczurki, Dorota „Doris” Berent, Wręczenie Statuetek Burmistrza, Andrzej Piaseczny, DJ.
Niedziela (28 czerwca)
14:00–17:00 - Event dla dzieci (Przyjazne Wzgórze), Zabawy i animacje, T-REX Show, Teatr Jednej Miny, Szczudlarze, Bańki,
17:00–19:00 - PubQuiz (Wąbrzeski Dom Kultury)
19:00 - The Echoes Project – Polish Tribute to Pink Floyd (Wąbrzeski Dom Kultury)
Ponadto od piątku do niedzieli dostępny będzie lunapark. Na antenie Polskiego Radia PiK oraz w naszych mediach społecznościowych można usłyszeć relacje, rozmowy i dźwięki prosto z miejsc, w których tego lata będzie działo się najwięcej. Mnóstwo muzycznych emocji, niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!
„Lato w rytmie PiK-a" - trasa koncertowa 2026
Kolejne koncerty w ramach trasy „Lato w rytmie PiK-a" będą się odbywały do końca wakacji:
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