Polskie Radio PiK w Wąbrzeźnie. Kolejny przystanek akcji „Lato w rytmie PiK-a” [zdjęcia]

2026-06-27, 21:56  BN
„Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Adam Hibner

„Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Adam Hibner

W sobotę (27 czerwca) Polskie Radio PiK było w Wąbrzeźnie. To byłkolejny przystanek Dariusza Grossa i radiowej ekipy na trasie „Lato w rytmie PiK-a”. Gwiazdą wydarzenia był Andrzej Piaseczny.

Na scenie letniej akcji z Polskim Radiem PiK pojawiła się również Dorota „Doris” Berent.

Z kolei w niedzielę w ramach Dni Wąbrzeźna zaplanowano:

  • 14:00–17:00 - Event dla dzieci (Przyjazne Wzgórze), Zabawy i animacje, T-REX Show, Teatr Jednej Miny, Szczudlarze, Bańki,
  • 17:00–19:00 - PubQuiz (Wąbrzeski Dom Kultury)
  • 19:00 - The Echoes Project – Polish Tribute to Pink Floyd (Wąbrzeski Dom Kultury)
Na antenie Polskiego Radia PiK oraz w naszych mediach społecznościowych można usłyszeć relacje, rozmowy i dźwięki prosto z miejsc, w których tego lata będzie działo się najwięcej. Mnóstwo muzycznych emocji, niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!

„Lato w rytmie PiK-a" - trasa koncertowa 2026

Kolejne koncerty w ramach trasy „Lato w rytmie PiK-a" będą się odbywały do końca wakacji:
  • 4 lipca w Nowym Mieście Lubawskim,
  • 22 sierpnia w Papowie Biskupim,
  • 29 sierpnia w Lisewie.

Wąbrzeźno
„Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Adam Hibner „Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Adam Hibner „Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Małgorzata Orwat „Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Małgorzata Orwat „Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Adam Hibner „Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Małgorzata Orwat „Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Małgorzata Orwat „Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Adam Hibner „Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Adam Hibner

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