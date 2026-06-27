Polskie Radio PiK w Wąbrzeźnie. Kolejny przystanek akcji „Lato w rytmie PiK-a” [zdjęcia]
W sobotę (27 czerwca) Polskie Radio PiK było w Wąbrzeźnie. To byłkolejny przystanek Dariusza Grossa i radiowej ekipy na trasie „Lato w rytmie PiK-a”. Gwiazdą wydarzenia był Andrzej Piaseczny.
Na scenie letniej akcji z Polskim Radiem PiK pojawiła się również Dorota „Doris” Berent.
Z kolei w niedzielę w ramach Dni Wąbrzeźna zaplanowano:
- 14:00–17:00 - Event dla dzieci (Przyjazne Wzgórze), Zabawy i animacje, T-REX Show, Teatr Jednej Miny, Szczudlarze, Bańki,
- 17:00–19:00 - PubQuiz (Wąbrzeski Dom Kultury)
- 19:00 - The Echoes Project – Polish Tribute to Pink Floyd (Wąbrzeski Dom Kultury)
- 4 lipca w Nowym Mieście Lubawskim,
- 22 sierpnia w Papowie Biskupim,
- 29 sierpnia w Lisewie.