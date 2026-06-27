Polskie Radio PiK było w Wąbrzeźnie. Kolejny przystanek akcji „Lato w rytmie PiK-a” [zdjęcia]

2026-06-27, 21:56 BN

„Lato w rytmie PiK-a" w Wąbrzeźnie/fot. Adam Hibner

W sobotę (27 czerwca) Polskie Radio PiK było w Wąbrzeźnie. To był kolejny przystanek Dariusza Grossa i radiowej ekipy na trasie „Lato w rytmie PiK-a”. Gwiazdą wydarzenia był Andrzej Piaseczny.

Na scenie letniej akcji z Polskim Radiem PiK pojawiła się również Dorota „Doris” Berent.



Z kolei w niedzielę w ramach Dni Wąbrzeźna zaplanowano:



14:00–17:00 - Event dla dzieci (Przyjazne Wzgórze), Zabawy i animacje, T-REX Show, Teatr Jednej Miny, Szczudlarze, Bańki,

17:00–19:00 - PubQuiz (Wąbrzeski Dom Kultury)

19:00 - The Echoes Project – Polish Tribute to Pink Floyd (Wąbrzeski Dom Kultury)

relacje, rozmowy i dźwięki

Mnóstwo muzycznych emocji, niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!

„Lato w rytmie PiK-a" - trasa koncertowa 2026





Kolejne koncerty w ramach trasy „Lato w rytmie PiK-a" będą się odbywały do końca wakacji: