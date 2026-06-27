Polskie Radio PiK będzie dziś w Wąbrzeźnie. Kolejny przystanek akcji „Lato w rytmie PiK-a”
W sobotę (27 czerwca) Polskie Radio PiK jedzie do Wąbrzeźna. To kolejny przystanek Dariusza Grossa i radiowej ekipy na trasie „Lato w rytmie Pika”. Gwiazdą wydarzenia będzie Andrzej Piaseczny.
Na scenie letniej akcji z Polskim Radiem PiK pojawi się również Dorota „Doris” Berent.
Program Dni Wąbrzeźna i „Lata w rytmie PiK-a" na weekend:
- Od 11:00 - Loty widokowe (malta),
- 9:00–16:00 - Charytatywny turniej w piłce nożnej (orliki),
- 18:00–24:00 – Gala Dni Wąbrzeźna: „Lato w rytmie PiK-a”, Wesołe Szczurki, Dorota „Doris” Berent, Wręczenie Statuetek Burmistrza, Andrzej Piaseczny, DJ.
- 14:00–17:00 - Event dla dzieci (Przyjazne Wzgórze), Zabawy i animacje, T-REX Show, Teatr Jednej Miny, Szczudlarze, Bańki,
- 17:00–19:00 - PubQuiz (Wąbrzeski Dom Kultury)
- 19:00 - The Echoes Project – Polish Tribute to Pink Floyd (Wąbrzeski Dom Kultury)
Na antenie Polskiego Radia PiK oraz w naszych mediach społecznościowych można usłyszeć relacje, rozmowy i dźwięki prosto z miejsc, w których tego lata będzie działo się najwięcej. Mnóstwo muzycznych emocji, niezapomniane koncertowe chwile i wakacyjna energia prosto z serca regionu!
- 4 lipca w Nowym Mieście Lubawskim,
- 22 sierpnia w Papowie Biskupim,
- 29 sierpnia w Lisewie.