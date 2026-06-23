Policjanci z regionu ćwiczyli ratowanie tonących. Przed wakacjami doskonalili umiejętności nad wodą [zdjęcia]

2026-06-23, 13:43 BN

Policjanci z regionu ćwiczyli ratowanie tonących/fot. Policja Kujawsko-Pomorska

Przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego policjanci z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, a także toruńscy ratownicy WOPR przeszli specjalistyczne szkolenie z ratownictwa wodnego. Funkcjonariusze ćwiczyli m.in. podejmowanie poszkodowanych z wody, rzuty sprzętem ratunkowym oraz udzielanie pierwszej pomocy osobom po podtopieniu.

Trzydniowe zajęcia odbyły się od 16 do 18 czerwca. Ich celem było przypomnienie i doskonalenie umiejętności, które mogą okazać się kluczowe podczas interwencji nad jeziorami, rzekami i innymi akwenami w województwie kujawsko-pomorskim.



Funkcjonariusze ćwiczyli m.in. rzuty rzutką ratowniczą i kołem ratunkowym, podejmowanie osób poszkodowanych z wody oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie miało przede wszystkim charakter praktyczny i przygotowywało policjantów do działań w sytuacjach zagrożenia życia.



Jak podkreślają organizatorzy, regularne szkolenia pozwalają utrzymywać wysoki poziom gotowości do natychmiastowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. To szczególnie ważne w okresie letnim, gdy nad wodą wypoczywają tysiące mieszkańców regionu i turystów.