Wiceminister edukacji w Radziejowie: Pracujemy nad kolejnymi narzędziami do walki z hejtem

2026-06-23, 08:04 Marek Ledwosiński/BN

Wiceminister edukacji i pełnomocniczka resortu do spraw zdrowia psychicznego dzieci Paulina Piechna-Więckiewicz/fot. Marek Ledwosiński

- Pracujemy nad kolejnymi narzędziami do walki z hejtem wśród dzieci i młodzieży - zapewniła goszcząca w Radziejowie wiceminister edukacji i pełnomocniczka resortu do spraw zdrowia psychicznego dzieci Paulina Piechna-Więckiewicz.

- Stawiamy na to, żeby już od przedszkoli inwestować w relacje i programy, które ukierunkowane są na wspólnotę - mówiła. - Dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym - chodzi o dostęp do specjalistów. Miliardy złotych pójdą na to, żeby pedagodzy, pedagodzy specjalni czy psycholodzy byli w polskich szkołach - dodała wiceminister edukacji.



Afera wokół darmowych lodów za świadectwo z paskiem



Wiceminister edukacji odniosła się też do głośnej sprawy darmowych lodów dla uczniów, którzy dostali świadectwo z czerwonym paskiem. Przypomnijmy, jedna z lodziarni w Pszczynie od prawie 30 lat nagradzała darmowymi lodami prymusów tamtejszych szkół. Tradycję tę skrytykowała rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Twierdzi, że lody za dobre świadectwo dyskryminują uczniów, którzy kończą rok szkolny z gorszymi wynikami i źle wpływają na emocje tych bez paska.



W ocenie wiceminister edukacji taka diagnoza i walka z tradycją była nieuzasadniona. - Uważam, że ta interwencja w konkretnym kształcie była niepotrzebna - stwierdziła Paulina Piechna-Więckiewicz. - Nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące, ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna - dodała.

