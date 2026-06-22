Ruszyła budowa lodowiska w Inowrocławiu. Nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy

2026-06-22, 17:48 Marcin Glapiak/BN

Ruszyła budowa lodowiska w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

W Inowrocławiu oficjalnie ruszyła budowa długo oczekiwanej inwestycji - lodowiska. Obiekt powstanie na boisku Szkoły Podstawowej nr 5. W poniedziałek nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy.

- To wielofunkcyjny obiekt sportowy - będzie to rolkowisko, wrotkowisko, a zimą lodowisko - informuje prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. - Latem ma spełniać wiele funkcji. Może służyć do piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa czy gimnastyki - dodaje.



Powierzchnia tego obiektu będzie wynosiła 1562 metry kwadratowe, z czego część sportowa - ok. 900 metrów. - Będą także miejsca dla publiczności - około 104 - mówi Szymon Łepski, zastępca prezydenta miasta.



Koszt budowy lodowiska to blisko 8 milionów złotych. Ponad połowa tej sumy to dofiinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obiekt będzie gotowy już w marcu przyszłego roku.