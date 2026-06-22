Atom we Włocławku coraz bliżej. To będzie pierwsza mała elektrownia jądrowa w Europie

2026-06-22, 19:34 Agnieszka Marszał/BN

W poniedziałek we włocławskim ratuszu podpisano porozumienie między miastem a spółką Orlen Synthos Green Energy o współpracy przy realizacji budowy małej elektrowni jądrowej/fot. Krzysztof Kukucki/Facebook

Kolejny krok na drodze do budowy we Włocławku małej elektrowni jądrowej, pierwszej w Europie. W poniedziałek w ratuszu podpisano porozumienie między miastem a spółką Orlen Synthos Green Energy o współpracy przy realizacji inwestycji.

Pierwszy mały reaktor typu SMR ma być gotowy w 2031 lub 2032 roku. W sumie w pobliżu włocławskiego Anwilu może ich powstać sześć.



- Znajdujemy się w historycznym momencie dla rozwoju naszego miasta - powiedział na konferencji prasowej prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Budowa małej elektrowni oznacza nowe miejsca pracy, które dzięki tej inwestycji się pojawią - dodał.



Bartosz Fijałkowski, wiceprezes Orlen Synthos Green Energy zakomunikował, że oddanie inwestycji pierwszego unitu 300 megawatów do użytku może nastąpić w 2031 lub 2032 roku. Spółka zamierza wkrótce uruchomić we Włocławku punkt informacyjny dotyczący elektrowni jądrowej. Zapowiada też spotkania z mieszkańcami.