Porachunki pseudokibiców w podtoruńskiej Złejwsi Małej? Trwa policyjne dochodzenie [wideo]

2026-06-22, 15:01  Monika Kaczyńska/MK, BN
Toruńska policja wyjaśnia, co stało się w nocy w Złejwsi Małej / fot. x.com/szalonyreporter

Toruńska policja wyjaśnia, co stało się w nocy w Złejwsi Małej / fot. x.com/szalonyreporter

Toruńscy policjanci wyjaśniają, co wydarzyło się 18 czerwca na ul. Osiedlowej w Złejwsi Małej. W Internecie pojawiły się nagrania, na których widać kilka zamaskowanych osób w kominiarkach, które trzymają przedmioty przypominające maczety. Słychać też strzały.

Na jednym ze zdjęć zamieszczonych w sieci widać też przestrzeloną szybę na klatce schodowej w bloku.

Jak dowiedziało się Polskie Radio PIK, policja prowadzi wstępne czynności w tej sprawie w kierunku czynnego udziału w zbiegowisku i zniszczenia mienia. Są przesłuchiwani świadkowie, jest zabezpieczany monitoring.

Według nieoficjalnych informacji to porachunki pseudokibiców.


Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń

Region

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