Porachunki pseudokibiców w podtoruńskiej Złejwsi Małej? Trwa policyjne dochodzenie [wideo]

2026-06-22, 15:01 Monika Kaczyńska/MK, BN

Toruńska policja wyjaśnia, co stało się w nocy w Złejwsi Małej / fot. x.com/szalonyreporter

Toruńscy policjanci wyjaśniają, co wydarzyło się 18 czerwca na ul. Osiedlowej w Złejwsi Małej. W Internecie pojawiły się nagrania, na których widać kilka zamaskowanych osób w kominiarkach, które trzymają przedmioty przypominające maczety. Słychać też strzały.

Na jednym ze zdjęć zamieszczonych w sieci widać też przestrzeloną szybę na klatce schodowej w bloku.



Jak dowiedziało się Polskie Radio PIK, policja prowadzi wstępne czynności w tej sprawie w kierunku czynnego udziału w zbiegowisku i zniszczenia mienia. Są przesłuchiwani świadkowie, jest zabezpieczany monitoring.



Według nieoficjalnych informacji to porachunki pseudokibiców.





GTA TORUŃ wchodzi na wyższy poziom. To już regularna wojna.



Podobno, powtarzam podobno, ekipa z Natanem Styczkiem wjechała z maczetami do klatki, do której chwilę wcześniej wszedl jeden z kibiców Elany.



Jak relacjonują świadkowie, którzy podesłali mi materiały wideo akcja nie… pic.twitter.com/migGWoOdM0 — Szalony Reporter (@szalonyreporter) June 21, 2026