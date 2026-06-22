Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Oto laureaci konkursu „Miasto (nie)zapomniane”

2026-06-22, 14:48  Dorota Witt/BN
Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt

Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt

Najmłodsi Bydgoszczanie pisali legendy oraz opowiadania o lokalnych bohaterkach i bohaterach z przełomu XIX i XX wieku, rysowali ich portrety, malowali wydarzenia z ich życia, wydzierali fragmenty gazet, tworząc kolaże przedstawiające ich losy. W Młynach Rothera odbył się konkurs „Miasto (nie)zapomniane – lokalni bohaterowie i pamięć miasta”.

- Historia to nie tylko wielkie nazwiska, to też tacy mali ludzie, jak nauczyciele, pojedynczy żołnierze, powstanki wielkopolskie, którzy każdego dnia ciężko pracowali na to, żeby Bydgoszczanom i Bydgoszczankom żyło się lepiej - mówi Aleksandra Malich ze Stowarzyszenia możeMY. - Nasz patriotyzm powinien zaczynać się tu, w Bydgoszczy, a nie na demonstracjach np. w Warszawie - dodaje.

Uczestnicy konkursu wykonywali prace plastyczne i literackie, ukazujące losy wybranych bohaterów i bohaterek. To ludzie ważni dla Bydgoszczy, żyjący na przełomie XIX i XX wieku:

Janusz Pasturczak, oficer Wojska Polskiego.

- W wojnie polsko-bolszewickiej wziął udział tylko dzięki temu, że jego rodzice - narażając się na utratę majątku - kupili mu konia. Ten koń przez całą jego służbę, przez całe dwudziestolecie międzywojenne, był z nim. Poległ w jednej z bitew - opisuje Aleksandra Malich.


Waleria Drygałowa, wybitna kronikarka bydgoska, twórczyni Kalendarza Bydgoskiego, w którym można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat naszego miasta, szczególnie z lat powojennych.

Zofia Baranowska-Malewska etnografka, muzealniczka.

- Działała w kierunku tego, żeby kuratorzy i kustosz muzeum odpowiednio dbali o zabytki. Przez to też się naraziła szczególnie męskiej części obsługi muzeum - mówi Aleksandra Malich.

Andrzej Kulwieć był nauczycielem, krzewicielem polskiej edukacji, wybitnym wojskowym.

Józef Trajtler był bydgoszczaninem z wyboru.

- Wsławił się tym, że zachował bydgoską kolej i dzięki niemu po wyjściu Niemców w 1920 roku Bydgoszcz dalej mogła prężnie się rozwijać - zaznacza Aleksandra Malich.

Józef Kałas, nauczyciel, wybitny krzewiciel polskiej kultury edukacji.

- Zabierał dzieci na polskie przedstawienia, które były organizowane pokątnie - podkreśla Aleksandra Malich.

Helena Dębiec powstanka wielkopolska.

Kolejna edycja konkursu będzie poświęcona bydgoskim bohaterom XX i XXI wieku.
Lista laureatów:
Konkurs plastyczny - nagrody główne otrzymali:
  • Oliwia Kliche,
  • Adrianna Kosmela,
  • Pola Czerwińska,
  • Oliwier Dąbrowski.
Konkurs plastyczny - wyróżnienia:
  • Wiktor Zieliński,
  • Sebastian Belt,
  • Antoni Sochalski.
Konkurs literacki - nagrody główne otrzymali:
  • Lena Czerwińska,
  • Gabriela Jarecka,
  • Martyna Sochalska,
  • Lena Płotka.

Mówi Aleksandra Malich, organizatorka konkursu „Miasto (nie)zapomniane – lokalni bohaterowie i pamięć miasta”

Laureatów o zwycięskie prace pytała Dorota Witt

Bydgoszcz
Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt

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