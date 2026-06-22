Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Oto laureaci konkursu „Miasto (nie)zapomniane”

2026-06-22, 14:48 Dorota Witt/BN

Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Konkursu „Miasto (nie)zapomniane” w Młynach Rothera/fot. Dorota Witt

Najmłodsi Bydgoszczanie pisali legendy oraz opowiadania o lokalnych bohaterkach i bohaterach z przełomu XIX i XX wieku, rysowali ich portrety, malowali wydarzenia z ich życia, wydzierali fragmenty gazet, tworząc kolaże przedstawiające ich losy. W Młynach Rothera odbył się konkurs „Miasto (nie)zapomniane – lokalni bohaterowie i pamięć miasta”.

- Historia to nie tylko wielkie nazwiska, to też tacy mali ludzie, jak nauczyciele, pojedynczy żołnierze, powstanki wielkopolskie, którzy każdego dnia ciężko pracowali na to, żeby Bydgoszczanom i Bydgoszczankom żyło się lepiej - mówi Aleksandra Malich ze Stowarzyszenia możeMY. - Nasz patriotyzm powinien zaczynać się tu, w Bydgoszczy, a nie na demonstracjach np. w Warszawie - dodaje.



Uczestnicy konkursu wykonywali prace plastyczne i literackie, ukazujące losy wybranych bohaterów i bohaterek. To ludzie ważni dla Bydgoszczy, żyjący na przełomie XIX i XX wieku:



Janusz Pasturczak, oficer Wojska Polskiego.



- W wojnie polsko-bolszewickiej wziął udział tylko dzięki temu, że jego rodzice - narażając się na utratę majątku - kupili mu konia. Ten koń przez całą jego służbę, przez całe dwudziestolecie międzywojenne, był z nim. Poległ w jednej z bitew - opisuje Aleksandra Malich.





Waleria Drygałowa , wybitna kronikarka bydgoska, twórczyni Kalendarza Bydgoskiego, w którym można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat naszego miasta, szczególnie z lat powojennych.





Zofia Baranowska-Malewska etnografka, muzealniczka.



- Działała w kierunku tego, żeby kuratorzy i kustosz muzeum odpowiednio dbali o zabytki. Przez to też się naraziła szczególnie męskiej części obsługi muzeum - mówi Aleksandra Malich.





Andrzej Kulwieć był nauczycielem, krzewicielem polskiej edukacji, wybitnym wojskowym.





Józef Trajtler był bydgoszczaninem z wyboru.



- Wsławił się tym, że zachował bydgoską kolej i dzięki niemu po wyjściu Niemców w 1920 roku Bydgoszcz dalej mogła prężnie się rozwijać - zaznacza Aleksandra Malich.





Józef Kałas , nauczyciel, wybitny krzewiciel polskiej kultury edukacji.



- Zabierał dzieci na polskie przedstawienia, które były organizowane pokątnie - podkreśla Aleksandra Malich.





Helena Dębiec powstanka wielkopolska.

Lista laureatów:

Oliwia Kliche,

Adrianna Kosmela,

Pola Czerwińska,

Oliwier Dąbrowski.

Wiktor Zieliński,

Sebastian Belt,

Antoni Sochalski.

Lena Czerwińska,

Gabriela Jarecka,

Martyna Sochalska,

Lena Płotka.