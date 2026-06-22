Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Oto laureaci konkursu „Miasto (nie)zapomniane”
Najmłodsi Bydgoszczanie pisali legendy oraz opowiadania o lokalnych bohaterkach i bohaterach z przełomu XIX i XX wieku, rysowali ich portrety, malowali wydarzenia z ich życia, wydzierali fragmenty gazet, tworząc kolaże przedstawiające ich losy. W Młynach Rothera odbył się konkurs „Miasto (nie)zapomniane – lokalni bohaterowie i pamięć miasta”.
- Historia to nie tylko wielkie nazwiska, to też tacy mali ludzie, jak nauczyciele, pojedynczy żołnierze, powstanki wielkopolskie, którzy każdego dnia ciężko pracowali na to, żeby Bydgoszczanom i Bydgoszczankom żyło się lepiej - mówi Aleksandra Malich ze Stowarzyszenia możeMY. - Nasz patriotyzm powinien zaczynać się tu, w Bydgoszczy, a nie na demonstracjach np. w Warszawie - dodaje.
Uczestnicy konkursu wykonywali prace plastyczne i literackie, ukazujące losy wybranych bohaterów i bohaterek. To ludzie ważni dla Bydgoszczy, żyjący na przełomie XIX i XX wieku:
Janusz Pasturczak, oficer Wojska Polskiego.
- W wojnie polsko-bolszewickiej wziął udział tylko dzięki temu, że jego rodzice - narażając się na utratę majątku - kupili mu konia. Ten koń przez całą jego służbę, przez całe dwudziestolecie międzywojenne, był z nim. Poległ w jednej z bitew - opisuje Aleksandra Malich.
- Działała w kierunku tego, żeby kuratorzy i kustosz muzeum odpowiednio dbali o zabytki. Przez to też się naraziła szczególnie męskiej części obsługi muzeum - mówi Aleksandra Malich.
- Wsławił się tym, że zachował bydgoską kolej i dzięki niemu po wyjściu Niemców w 1920 roku Bydgoszcz dalej mogła prężnie się rozwijać - zaznacza Aleksandra Malich.
- Zabierał dzieci na polskie przedstawienia, które były organizowane pokątnie - podkreśla Aleksandra Malich.
Kolejna edycja konkursu będzie poświęcona bydgoskim bohaterom XX i XXI wieku.
Lista laureatów:
Konkurs plastyczny - nagrody główne otrzymali:
- Oliwia Kliche,
- Adrianna Kosmela,
- Pola Czerwińska,
- Oliwier Dąbrowski.
- Wiktor Zieliński,
- Sebastian Belt,
- Antoni Sochalski.
- Lena Czerwińska,
- Gabriela Jarecka,
- Martyna Sochalska,
- Lena Płotka.