Toruńska policja na tropie nielegalnych wyścigów. W nocnej akcji kontrola 174 aut!

Toruńska policja na tropie nielegalnych wyścigów/fot. KMP Toruń

Funkcjonariusze pojechali w ulubione miejsca amatorów nielegalnych wyścigów samochodowych i motocyklowych. Nałożyli na kierowców 91 mandatów karnych, zatrzymali też 9 dowodów rejestracyjnych. Nie zabrakło również bardziej dotkliwych konsekwencji. Dwóch kierowców straciło uprawnienia do kierowania pojazdami.

Akcja została przeprowadzona przy wsparciu policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz innych funkcjonariuszy z podległych jednostek. Dzięki zaangażowaniu większych sił możliwe było skuteczne prowadzenie kontroli oraz reagowanie na wszelkie przypadki łamania przepisów.



Działania prowadzone były w godzinach nocnych. Policjanci skupili się na miejscach, które są popularne wśród miłośników motoryzacji i gdzie w przeszłości dochodziło do zachowań mogących stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi sprawdzali stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty, trzeźwość oraz sposób zachowania kierujących na drodze.



Jeden z nich prowadził auto, będąc po spożyciu alkoholu, natomiast drugi wykonywał na drodze niebezpieczne manewry polegające na celowym wprowadzaniu pojazdu w poślizg tzw. „driftowaniu”.



Akcja w liczbach

