Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu ul. Ceramicznej i Olsztyńskiej w Toruniu. Od soboty tymczasowe rondo

2026-06-22, 20:31 BN

Tymczasowe rondo na skrzyżowaniu ul. Ceramicznej i Olsztyńskiej/fot. nadesłane

Od najbliższej soboty (27 czerwca) na skrzyżowaniu ul. Ceramicznej i ul. Olsztyńskiej zostanie wprowadzone tymczasowe rondo. Ma ono usprawnić płynność przejazdu oraz zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu jest efektem analiz przeprowadzonych przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Przeanalizowano funkcjonowanie układu drogowego w rejonie ul. Olsztyńskiej, wskazując rozwiązania, które mogą ograniczyć utrudnienia związane z dużym natężeniem ruchu. Wprowadzenie tymczasowego ronda to także wynik spotkania z mieszkańcami i Radą Okręgu, którzy wnioskowali o wprowadzenie takiego rozwiązania w tym miejscu.



To kolejny etap działań mających na celu optymalizację organizacji ruchu w rejonie ul. Olsztyńskiej. Wcześniej wprowadzono zmiany na ul. Płockiej oraz ul. Skłodowskiej-Curie, których celem była poprawa przepustowości i bezpieczeństwa na tych skrzyżowaniach.



Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na nowe oznakowanie oraz dostosowanie prędkości do zmienionej organizacji ruchu, zwłaszcza w pierwszych dniach po jej wprowadzeniu.