Dzieci wyjeżdżają na wakacje. Będą nad nimi czuwać służby drogowe, wodne i medyczne

2026-06-22, 14:00  Jarosław Wieprzycki/KB
Kujawsko-pomorskie służby przygotowują się do wakacji/fot. Jarosław Wieprzycki

Kujawsko-pomorskie służby przygotowują się do wakacji/fot. Jarosław Wieprzycki

Na Kujawach i Pomorzu około 50 tysięcy uczestników weźmie udział w wakacyjnych koloniach czy też obozach harcerskich. To oznacza intensywny czas dla służb.

– Ze szczególną uwagą podeszliśmy do kwestii wyjazdu na różne formy wypoczynku organizowane na terenie całego kraju. To Inspekcja Transportu Drogowego będzie tym pierwszym czynnikiem, który będzie decydował o bezpiecznej podróży – mówił wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling.

W akcję bezpiecznych wakacji zaangażowały się także organizacje pozarządowe, w tym Polski Czerwony Krzyż, który zorganizuje warsztaty dotyczące ochrony ludności.

– Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił między innymi z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie w szafce w kuchni, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy, gdzie mamy się ewakuować, gdzie mamy się schronić – mówił Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.

  • Do sezonu gotowi są także wodniacy, których w tym sezonie wspiera blisko 1300 ratowników – o 15 osób więcej niż rok temu.
  • Służby apelują o ostrożność podczas wakacji.

Mówi wicewojewoda Piotr Hemmerling

Mówi Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK

Bydgoszcz

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