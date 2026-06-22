Dzieci wyjeżdżają na wakacje. Będą nad nimi czuwać służby drogowe, wodne i medyczne

2026-06-22, 14:00 Jarosław Wieprzycki/KB

Kujawsko-pomorskie służby przygotowują się do wakacji/fot. Jarosław Wieprzycki

Na Kujawach i Pomorzu około 50 tysięcy uczestników weźmie udział w wakacyjnych koloniach czy też obozach harcerskich. To oznacza intensywny czas dla służb.

– Ze szczególną uwagą podeszliśmy do kwestii wyjazdu na różne formy wypoczynku organizowane na terenie całego kraju. To Inspekcja Transportu Drogowego będzie tym pierwszym czynnikiem, który będzie decydował o bezpiecznej podróży – mówił wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling.



W akcję bezpiecznych wakacji zaangażowały się także organizacje pozarządowe, w tym Polski Czerwony Krzyż, który zorganizuje warsztaty dotyczące ochrony ludności.



– Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił między innymi z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie w szafce w kuchni, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy, gdzie mamy się ewakuować, gdzie mamy się schronić – mówił Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.





Do sezonu gotowi są także wodniacy, których w tym sezonie wspiera blisko 1300 ratowników – o 15 osób więcej niż rok temu .

. Służby apelują o ostrożność podczas wakacji.