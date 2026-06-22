Zanim ucierpi psychika - profilaktyka! Niestety w tej dziedzinie jest poważna luka

2026-06-22, 12:20 Sława Skibińska-Dmitruk/KB

Osierocone dzieci potrzebują wsparcia, które ochroni ich psychikę. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W tym tygodniu na naszej antenie i na portalu zajmujemy się profilaktyką zdrowotną. Najczęściej kojarzymy ją z chorobami onkologicznymi, kardiologicznymi czy metabolicznymi. A co z psychiką?

- Profilaktyka dotycząca osób zagrożonych chorobą psychiczną jest niewystarczająca - mówi profesor Alina Borkowska, bydgoska neuropsycholog. Dodaje, że potrzeba tu spójnego programu, który byłby dedykowany takim osobom. Podaje przykład dzieci, którym umiera ktoś bliski.





- Można sobie wyobrazić, że odchodzi mama, która ma małe dzieci . I to dziecko zostaje w pustce. Nie zawsze rodzina czy ten drugi rodzic, który zostaje, jest w stanie tym dzieckiem się zająć. To jest tragedia dla całej rodziny - podkreśla profesor Alina Borkowska, bydgoska neuropsycholog.



Dodaje, że bardzo dobrze ten problem widzą lekarze, pielęgniarki i psychologowie pracujący w opiece paliatywnej. - Starają się podejmować działania już wcześniej, ale nie zawsze są one możliwe. Bardzo brakuje takiego skoordynowanego programu, który byłby obligatoryjny. Szczególnie jest to ważne dla dzieci, ponieważ dzieci tych osób, które zmarły, jak wynika z moich obserwacji, kończą bardzo różnie - mówiła prof. Borkowska.



Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk poniżej:





Temat profilaktyki zdrowotnej będziemy kontynuować do piątku.