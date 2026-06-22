Zanim ucierpi psychika - profilaktyka! Niestety w tej dziedzinie jest poważna luka
W tym tygodniu na naszej antenie i na portalu zajmujemy się profilaktyką zdrowotną. Najczęściej kojarzymy ją z chorobami onkologicznymi, kardiologicznymi czy metabolicznymi. A co z psychiką?
Dodaje, że bardzo dobrze ten problem widzą lekarze, pielęgniarki i psychologowie pracujący w opiece paliatywnej. - Starają się podejmować działania już wcześniej, ale nie zawsze są one możliwe. Bardzo brakuje takiego skoordynowanego programu, który byłby obligatoryjny. Szczególnie jest to ważne dla dzieci, ponieważ dzieci tych osób, które zmarły, jak wynika z moich obserwacji, kończą bardzo różnie - mówiła prof. Borkowska.
Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk poniżej: