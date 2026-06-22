Podczas nocnej interwencji pogotowia w Strzelnie ratownicy wyczuli zapach dymu

Strażacy interweniowali w Strzelnie/ fot. OSP Strzelno

Pogotowie ratunkowe zostało w niedzielną noc wezwane do starszego mieszkańca Strzelna, którzy narzekał na duszności. W jego mieszkaniu ratownicy wyczuli zapach dymu, więc wezwali straż pożarną.

Jak przekazał asp. sztab. Krzysztof Meller, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie, strażacy wyposażeni w kamery termowizyjne i czujniki gazów sprawdzili dokładnie budynek, jednak nie udało się wskazać źródła niepokojącego zapachu. Podejrzewano, że być może przypalał się garnek, jakaś potrawa. Akcja straży na tym się zakończyła.



Na miejscu działały zastępy z OSP Strzelno, JRG Mogilno, ZRM i Policja. Starszy mężczyzna został zabrany do szpitala w Inowrocławiu.