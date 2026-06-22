Dlaczego unikamy badań profilaktycznych? Które są najważniejsze? O tym w „Rozmowie Dnia"

2026-06-22, 09:01 Maciej Wilkowski/KB

Dr n. med Waldemar Gadziński, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej/fot. Izabela Langner

Tematem tego tygodnia w Polskim Radiu PiK jest profilaktyka zdrowotna. Poświęcona jej była „Rozmowa Dnia". Z dr. n. med. Waldemarem Gadzińskim, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej rozmawiał Maciej Wilkowski

Dr. n. med. Waldemara Gadzińskiego pytał m.in. o to, czy profilaktyka powinna być obowiązkowa. – Nie jesteśmy na takim etapie rozwoju, żeby był to obowiązek – mówił doktor Gadziński, ale jego zdaniem w temat profilaktyki można bardziej zaangażować medycynę pracy . Mogłoby to wyglądać tak, że gdy robimy obowiązkowe badanie związane z pracą, to diagnostyka ta byłaby powiązana z pakietem badań profilaktycznych, a lekarz medycyny pracy mógłby sugerować, jakie badania trzeba wykonać.





A jakie badania powinniśmy wykonywać systematycznie ? Zdaniem naszego gościa te, które są zapisane w pakiecie „Moje Zdrowie”. Dr Gadziński uważa, że coroczne badanie krwi nie jest konieczne. Paniom zaleca się natomiast regularne badanie ginekologiczne z cytologią oraz samobadanie piersi raz w miesiącu. Od 50. roku życia wskazana jest też coroczna mammografia.

Z kolei panowie powinni regularnie wykonywać samobadanie jąder, a od 45. roku życia badanie poziomu PSA w kierunku raka prostaty .





Padło też pytanie, dlaczego profilaktyka nie jest bardzo popularna, czego się boimy i dlaczego nie chcemy korzystać z badań.

Aby skorzystać z bezpłatnych badań i bilansu zdrowia w programie „Moje Zdrowie”, trzeba wypełnić ankietę online lub w przychodni. Program ten jest przeznaczony dla osób od 20 roku życia.

Cala rozmowa niżej, wcześniejsze publikujemy