Potężny pożar we Włocławku. Na miejscu działało 30 zastępów straży pożarnej: aktualizacja [relacja, wideo]

Ogień pojawił się w hali jednego z zakładów na ulicy Barskiej we Włocławku

Ogień pojawił się w hali zakładu chemicznego przy ul. Barskiej. Na początku do akcji skierowano 22 zastępy strażaków, później było ich aż 30. Ewakuowano 60 osób z pobliskiego szpitala - połowa to pacjenci.

- Okazało się, że pożarem objęty jest cały budynek magazynowy, w którym składowane były żywice i rozpuszczalniki - relacjonuje dla PR PiK Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. - Ze względu na duże obciążenie ogniowe, pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił i był bardzo trudny do opanowania. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. Trzy osoby z zakładu ewakuowały się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. My ewakuowaliśmy pobliski szpital niepubliczny. Wyprowadziliśmy 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów, którzy byli na rehabilitacji lub mieli zaplanowane zabiegi.





W hali zmagazynowane było 5 ton żywicy epoksydowej i 800 litrów rozpuszczalnika.

Obecnie trwa dogaszanie pożaru, które może potrwać jeszcze wiele godzin.

Na miejscu cały czas działają 22 zastępy straży pożarnej, a także inspektorzy ochrony środowiska.

Mieszkańcy Włocławka i okolicznych miejscowości otrzymali alert RCB z prośbą o zamknięcie okien i drzwi i w miarę możliwości pozostanie w domach.

i w miarę możliwości pozostanie w domach. Przyczyny pożaru na razie nie są znane.