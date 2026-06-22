Dogaszanie potężnego pożaru we Włocławku. Na miejscu działało 30 zastępów straży: aktualizacja [relacja, wideo, zdjęcia]

2026-06-22, 08:17  Redakcja/KB
Ogień pojawił się w hali jednego z zakładów na ulicy Barskiej we Włocławku/fot. OSP KSRG Bogucin

Ogień pojawił się w hali jednego z zakładów na ulicy Barskiej we Włocławku/fot. OSP KSRG Bogucin

„Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze we włocławskim zakładzie chemicznym" - informuje ratusz. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza po porannym pożarze w hali przy ul. Barskiej we Włocławku.

Przypomnijmy: ogień pojawił się w hali zakładu chemicznego w poniedziałek około godz. 7:00. Na początku do akcji skierowano 22 zastępy strażaków, później było ich aż 30. Ewakuowano 60 osób z pobliskiego szpitala - połowa to pacjenci.

- Okazało się, że pożarem objęty jest cały budynek magazynowy, w którym składowane były żywice i rozpuszczalniki - relacjonował dla PR PiK Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. - Ze względu na duże obciążenie ogniowe, pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił i był bardzo trudny do opanowania. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. Trzy osoby z zakładu ewakuowały się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. My ewakuowaliśmy pobliski szpital niepubliczny. Wyprowadziliśmy 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów, którzy byli na rehabilitacji lub mieli zaplanowane zabiegi.

  • W hali zmagazynowane było 5 ton żywicy epoksydowej i 800 kg rozpuszczalnika.
  • Obecnie trwa dogaszanie pożaru, które może potrwać jeszcze wiele godzin.
  • Ważna informacja dla kierowców: ulica Barska jest już przejezdna, na trasy wróciły autobusy MPK.
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach - czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta.
  • Przyczyny pożaru na razie nie są znane.

Relacja Agnieszki Marszał

Mówi Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku

Ogień pojawił się w hali jednego z zakładów na ulicy Barskiej we Włocławku (wideo: nadesłane)

Włocławek
Ogień pojawił się w hali jednego z zakładów na ulicy Barskiej we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał Ogień pojawił się w hali jednego z zakładów na ulicy Barskiej we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał Ogień pojawił się w hali jednego z zakładów na ulicy Barskiej we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał Ogień pojawił się w hali jednego z zakładów na ulicy Barskiej we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał Zrzut ekranu z nagrania nadesłanego do redakcji PR PiK

Region

Porachunki pseudokibiców w podtoruńskiej Złejwsi Małej Trwa policyjne dochodzenie [wideo]

Porachunki pseudokibiców w podtoruńskiej Złejwsi Małej? Trwa policyjne dochodzenie [wideo]

2026-06-22, 15:01
Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Oto laureaci konkursu Miasto (nie)zapomniane

Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Oto laureaci konkursu „Miasto (nie)zapomniane”

2026-06-22, 14:48
Dzieci wyjeżdżają na wakacje. Będą nad nimi czuwać służby drogowe, wodne i medyczne

Dzieci wyjeżdżają na wakacje. Będą nad nimi czuwać służby drogowe, wodne i medyczne

2026-06-22, 14:00
Zanim ucierpi psychika - profilaktyka Niestety w tej dziedzinie jest poważna luka

Zanim ucierpi psychika - profilaktyka! Niestety w tej dziedzinie jest poważna luka

2026-06-22, 12:20
Podczas nocnej interwencji pogotowia w Strzelnie ratownicy wyczuli zapach dymu

Podczas nocnej interwencji pogotowia w Strzelnie ratownicy wyczuli zapach dymu

2026-06-22, 11:35
Żołnierz chce wyjść na przepustkę i zjeść sznekę. Tak zaczyna się grudziądzka planszówka

Żołnierz chce wyjść na przepustkę i zjeść „sznekę". Tak zaczyna się grudziądzka planszówka

2026-06-22, 11:12
Toruń ma nowego Króla Kurkowego oraz Pierwszą Damę. Odbył się historyczny pochód [zdjęcia]

Toruń ma nowego Króla Kurkowego oraz Pierwszą Damę. Odbył się historyczny pochód [zdjęcia]

2026-06-22, 10:02
Dlaczego unikamy badań profilaktycznych Które są najważniejsze O tym w Rozmowie Dnia

Dlaczego unikamy badań profilaktycznych? Które są najważniejsze? O tym w „Rozmowie Dnia"

2026-06-22, 09:01
Policja zlikwidowała cztery laboratoria narkotykowe pod Bydgoszczą [wideo, zdjęcia]

Policja zlikwidowała cztery laboratoria narkotykowe pod Bydgoszczą [wideo, zdjęcia]

2026-06-22, 08:00

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę