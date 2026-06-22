Policja zlikwidowała cztery laboratoria narkotykowe pod Bydgoszczą [wideo, zdjęcia]

Bydgoscy policjanci rozbili grupę zajmującą się produkcją syntetycznych narkotyków/fot. KWP Bydgoszcz

Bydgoscy policjanci rozbili grupę zajmującą się produkcją syntetycznych narkotyków - ustaliło Polskie Radio PiK. W czasie skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie powiatów bydgoskiego, nakielskiego i tucholskiego zlikwidowano cztery miejsca wytwarzania tzw. kryształu.

Jak wynika z opinii ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy, z zabezpieczonych substancji i komponentów mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Policjanci zabezpieczyli między innymi ponad 9 kilogramów „kryształu” z grupy katynonów, substancje 3-CMC i 4-CMC, a także ponad 2200 tabletek MDMA, marihuanę oraz kokainę.





Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 28 do 58 lat, podejrzanych o udział w nielegalnym procederze . Najstarszy z nich był dodatkowo poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.

. Najstarszy z nich był dodatkowo poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z produkcją zakazanych środków syntetycznych, za co grożą im wieloletnie kary więzienia. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej w Bydgoszczy, którzy wyjaśniają szczegółowe okoliczności działalności grupy oraz skalę prowadzonego procederu.

W akcji udział brali: policjanci z różnych wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy, kontrterroryści z Gdańska i Bydgoszczy.