Wielowieś (gm. Pakość): Czołowe zderzenie dwóch aut, którymi jechało łącznie 6 osób. LPR na miejscu

2026-06-21, 22:48  BN
6 osób rannych w czołowym zderzeniu w Wielowsi (gm. Pakość)/fot. Ino.online/MP

6 osób rannych w czołowym zderzeniu w Wielowsi (gm. Pakość)/fot. Ino.online/MP

Sześć osób łącznie podróżowało dwoma samochodami, które czołowo zderzyły się na DW 251 w Wielowsi (pow. inowrocławski, gm. Pakość). Na miejsce skierowano znaczne siły ratownicze.

Do zdarzenia doszło o godz. 18:50 w niedzielę. Działania prowadziło w pewnym momencie pięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak podaje portal Ino.online, wszyscy są ranni, a wśród nich 7-letnie dziecko. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.

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