Wielowieś (gm. Pakość): Czołowe zderzenie dwóch aut, którymi jechało łącznie 6 osób. LPR na miejscu
Sześć osób łącznie podróżowało dwoma samochodami, które czołowo zderzyły się na DW 251 w Wielowsi (pow. inowrocławski, gm. Pakość). Na miejsce skierowano znaczne siły ratownicze.
Do zdarzenia doszło o godz. 18:50 w niedzielę. Działania prowadziło w pewnym momencie pięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jak podaje portal Ino.online, wszyscy są ranni, a wśród nich 7-letnie dziecko. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.