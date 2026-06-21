Wielowieś (gm. Pakość): Czołowe zderzenie dwóch aut, którymi jechało łącznie 6 osób. LPR na miejscu

2026-06-21, 22:48 BN

6 osób rannych w czołowym zderzeniu w Wielowsi (gm. Pakość)/fot. Ino.online/MP

Sześć osób łącznie podróżowało dwoma samochodami, które czołowo zderzyły się na DW 251 w Wielowsi (pow. inowrocławski, gm. Pakość). Na miejsce skierowano znaczne siły ratownicze.

Do zdarzenia doszło o godz. 18:50 w niedzielę. Działania prowadziło w pewnym momencie pięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Jak podaje portal Ino.online, wszyscy są ranni, a wśród nich 7-letnie dziecko. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.