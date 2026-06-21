Wypadek z udziałem motocyklisty na A1 w powiecie chełmińskim i kolizja w Lubieniu Kujawskim na DK91

2026-06-21, 19:18 BN

Fot. ilustracyjna

Kierowcy podróżujący drogami województwa kujawsko-pomorskiego muszą liczyć się z utrudnieniami. Do zdarzeń doszło na autostradzie A1 w miejscowości Malankowo (pow. chełmiński) oraz na drodze krajowej nr 91 w Lubieniu Kujawskim (pow. włocławski).

Na A1 doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. W wyniku zderzenia jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Przejazd odbywa się lewym pasem.



Do kolejnego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 91 między Kowalem a Lubieniem Kujawskim, na wysokości tej drugiej miejscowości. Samochód osobowy uderzył tam w infrastrukturę drogową. Nie ma informacji o tym, by ktoś odniósł obrażenia, jednak jeden pas ruchu jest zablokowany. Wprowadzono ruch wahadłowy.



W obu przypadkach utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 21.