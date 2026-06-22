Toruń ma nowego Króla Kurkowego oraz Pierwszą Damę. Odbył się historyczny pochód [zdjęcia]

2026-06-22, 10:02 Mariusz Luda/BN

Toruń ma nowego Króla Kurkowego oraz Pierwszą Damę/fot. Mariusz Luda

Leszek Polak nowym Królem Kurkowym, a Iwona Nowopolska nową Pierwszą Damą. Byli najlepsi w dorocznym turnieju strzeleckim.

Intronizacja łączy w sobie elementy uroczystego, barwnego i historycznego korowodu w tradycyjnych, odświętnych strojach brackich oraz dawnego ceremoniału miejskiego, organizowanego przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie.



Przekazanie insygniów władzy, w tym cennego łańcucha królewskiego oraz ogłoszenie Pierwszej Damy odbyło się w sercu Torunia - na Rynku Staromiejskim.

