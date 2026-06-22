Toruń ma nowego Króla Kurkowego oraz Pierwszą Damę. Odbył się historyczny pochód [zdjęcia]
Leszek Polak nowym Królem Kurkowym, a Iwona Nowopolska nową Pierwszą Damą. Byli najlepsi w dorocznym turnieju strzeleckim.
Intronizacja łączy w sobie elementy uroczystego, barwnego i historycznego korowodu w tradycyjnych, odświętnych strojach brackich oraz dawnego ceremoniału miejskiego, organizowanego przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
Przekazanie insygniów władzy, w tym cennego łańcucha królewskiego oraz ogłoszenie Pierwszej Damy odbyło się w sercu Torunia - na Rynku Staromiejskim.
Zgodnie z tradycją kultywowaną przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu: „aby dosięgnąć zaszczytu bycia Królem Kurkowym, należy wykazać się celnym okiem i pewną ręką kura z żerdzi strącając”. Związane jest to z historią miast i mieszczaństwa Europy, którego bractwa miały za zadanie podnosić sprawność strzelecką mieszczan i w ten sposób przygotować ich do obrony swojego grodu. Dlatego wybór Króla Kurkowego poprzedził turniej strzelecki, w którym wyłoniony został nowy Król, a także Pierwsza Dama.