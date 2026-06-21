Pieniądze na sprzęt dla dzieci chorych na raka zbierano podczas festynu na stadionie Gwiazdy Bydgoszcz [zdjęcia i wideo]

2026-06-21, 20:08  Monika Siwak/BN
Festyn „Razem dla Onko" na stadionie bydgoskiej Gwiazdy przy ul. Nakielskiej/fot. Monika Siwak

Festyn „Razem dla Onko" na stadionie bydgoskiej Gwiazdy przy ul. Nakielskiej/fot. Monika Siwak

Pieniądze na kupno wózków, chodzika i materacy dla dzieci chorych na raka zbierali do godz. 15 organizatorzy niedzielnego festynu „Razem dla Onko" na stadionie bydgoskiej Gwiazdy przy ul. Nakielskiej.

Przy okazji wydarzenia można było wziąć udział w mini turniejach piłkarskich, a także pozjeżdżać na dmuchańcach czy obejrzeć motocykle. Stanowiska i występy przygotowały szkoły i przedszkola. Do kupienia było mnóstwo smakołyków i ręcznie wykonanych przedmiotów.

Zarobione pieniądze idą na wsparcie fundacji „Gramy dla Onko". - Naszym celem jest zakup wózka reanimacyjnego, który trafi na onkologię dziecięcą - mówi prezes fundacji Monika Rymer. - Ponadto chcemy pozyskać materace na intensywną terapię oraz chodzik dla dzieci, które potrzebują więcej siły, żeby wrócić do zdrowia po leczeniu białaczki - dodaje.

Imprezę po raz drugi zorganizowali Klub Sportowy Gwiazda, Zespół Szkół nr 8, Rada Osiedla Miedzyń-Prądy i Fundacja „Gramy dla Onko".

Relacja Moniki Siwak

Festyn „Razem dla Onko" na stadionie bydgoskiej Gwiazdy przy ul. Nakielskiej/wideo Monika Siwak

Bydgoszcz
Festyn „Razem dla Onko" na stadionie bydgoskiej Gwiazdy przy ul. Nakielskiej/fot. Monika Siwak

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