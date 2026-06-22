Piknik strzelecki zorganizowano w Bydgoszczy. Można było wypróbować historyczny i współczesny sprzęt

2026-06-22, 07:03 Monika Siwak/BN

Piknik strzelecki zorganizowano w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Historyczne i współczesne pistolety, rewolwery i karabiny z całego świata można było wypróbować podczas Pikniku strzeleckiego w Bydgoszczy. Na strzelnicy garnizonowej przy ul. Rynkowskiej zjawili się m.in. rodzice z dziećmi.

- Jestem w związku strzeleckim już od jakiegoś czasu, próbuję zainteresować tym młodego, odciągnąć go od komputera - usłyszała nasza reporterka.



Swoich sił, oczywiście pod okiem instruktora, spróbowały także dzieci. - Dostają słuchawki, okularki, wybierają sobie karabin małego kalibru, gdzie nie ma żadnego odrzutu, podrzutu i wchodzą razem z instruktorem na stanowisko - poinformowała Olga Stałanowska z Bydgoskiego Towarzystwa Strzeleckiego „Kaliber”.



Możliwość strzelania wykupiły też osoby przygotowujące się do egzaminów na pozwolenie na broń.