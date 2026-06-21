Uwaga na oszustów oferujących pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego

2026-06-21, 12:30  BN
Uwaga na oszustów oferujących pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego/fot. Magnific/ilustracyjna

Uwaga na oszustów oferujących pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego/fot. Magnific/ilustracyjna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed nieuczciwymi osobami i firmami, które proponują płatną pomoc przy wypełnianiu oraz składaniu wniosków o świadczenie wspierające.

Do klientów ZUS zgłaszają się firmy lub osoby oferujące odpłatną pomoc przy ubieganiu się o świadczenie wspierające. ZUS przypomina, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie, dlatego nie ma potrzeby zawierania umów ani udzielania pełnomocnictw podmiotom oferującym tego typu usługi.

- Zdarza się, że klienci nie są w pełni świadomi treści podpisywanych dokumentów i udzielają pełnomocnictw do prowadzenia sprawy w ich imieniu. W rezultacie świadczenie jest wypłacane na rachunek wskazany przez pełnomocnika, a nie bezpośrednio osobie uprawnionej - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wniosek o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Wcześniej należy uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. Pracownicy ZUS udzielają informacji oraz pomagają w złożeniu wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością dostępne są także na stronie internetowej ZUS.

Zakład apeluje o czujność i ostrożność. Pracownicy ZUS nigdy nie oferują klientom płatnych usług ani nie nakłaniają do udzielania pełnomocnictw w związku z odpłatnym załatwianiem spraw.

W razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS, Centrum Kontaktu Klientów ZUS (pod numerem 22 560 16 00 lub adresem e-mail: cot@zus.pl) albo powiadomić policję.

Mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

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