Światowej sławy malarz surrealista Jacek Yerka z prestiżową toruńską nagrodą

2026-06-21, 11:02 Mariusz Luda/KB

Jacek Yerka odebrał Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”/fot. Mariusz Luda

Jacek Yerka odebrał Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”. To odznaczenie przyznawane jest za szczególne zasługi dla promocji i rozwoju miasta.

- Przyznanie Honorowego Medalu Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium” jest wyrazem najwyższego uznania dla wybitnych osiągnięć artystycznych Jacka Yerki, jego wkładu w rozwój kultury polskiej i światowej oraz nieocenionej roli w promocji Torunia. - mówił Paweł Gulewski, Prezydent Torunia.



Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Michał Jakubaszek w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta wręczył artyście symbolicznego toruńskiego anioła.





Jacek Yerka należy do grona najwybitniejszych współczesnych polskich artystów, których twórczość zdobyła uznanie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Urodzony w Toruniu malarz, grafik i scenograf, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przez dekady konsekwentnie budował własny, niepowtarzalny język artystyczny, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli realizmu fantastycznego i surrealizmu.

To kolejne po Katarzynce w Piernikowej Alei Gwiazd i tytule Ambasadora UMK wyróżnienie, które cementuje pozycję artysty jako jednego z najważniejszych ambasadorów Torunia na świecie.

W piątek Medal Thorunium z rąk prezydenta Pawła Gulewskiego odebrała prof. Lidia Smentek, którą doceniono za wkład w nauki ścisłe, za budowanie „akademicości" Torunia i promowania go w kraju u za granicą.



