Światowej sławy malarz surrealista Jacek Yerka z prestiżową toruńską nagrodą

2026-06-21, 11:02  Mariusz Luda/KB
Jacek Yerka odebrał Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”/fot. Mariusz Luda

Jacek Yerka odebrał Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”/fot. Mariusz Luda

Jacek Yerka odebrał Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”. To odznaczenie przyznawane jest za szczególne zasługi dla promocji i rozwoju miasta.

- Przyznanie Honorowego Medalu Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium” jest wyrazem najwyższego uznania dla wybitnych osiągnięć artystycznych Jacka Yerki, jego wkładu w rozwój kultury polskiej i światowej oraz nieocenionej roli w promocji Torunia. - mówił Paweł Gulewski, Prezydent Torunia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Michał Jakubaszek w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta wręczył artyście symbolicznego toruńskiego anioła.

  • Jacek Yerka należy do grona najwybitniejszych współczesnych polskich artystów, których twórczość zdobyła uznanie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Urodzony w Toruniu malarz, grafik i scenograf, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przez dekady konsekwentnie budował własny, niepowtarzalny język artystyczny, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli realizmu fantastycznego i surrealizmu.
  • To kolejne po Katarzynce w Piernikowej Alei Gwiazd i tytule Ambasadora UMK wyróżnienie, które cementuje pozycję artysty jako jednego z najważniejszych ambasadorów Torunia na świecie.

W piątek Medal Thorunium z rąk prezydenta Pawła Gulewskiego odebrała prof. Lidia Smentek, którą doceniono za wkład w nauki ścisłe, za budowanie „akademicości" Torunia i promowania go w kraju u za granicą.



Medal Thorunium otrzymują osoby, instytucje lub organizacje, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju, promocji, kultury, nauki lub gospodarki Torunia i jest osobistym wyróżnieniem przyznawanym bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Torunia.

Thorunium dla Jacka Yerki - mówi prezydent Paweł Gulewski

Thorunium dla Lidii Smentek - mówi prezydent Paweł Gulewski

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Jacek Yerka odebrał Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”/fot. Mariusz Luda

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