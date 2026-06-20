Pyszne spotkanie z poezją i z „Zaczytaną kobietą". Taki był festiwal w Krzywogońcu

2026-06-20, 22:24 Marcin Doliński/KB

9. Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem/fot.Marcin Doliński

W Krzywogońcu w Borach tucholskich biesiadowali i czytali książki. Odbył się tam 9. Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem. Miłośnicy dobrej książki mogli zobaczyć ciekawą wystawę i uczestniczyć w odsłonięciu pomnika Zaczytanej kobiety.

- Gwoździem programu było odsłonięcie wystawy bydgoskiego rzeźbiarza Gracjana Kai „18. Południk" - mówi Grażyna Wojcieszko, prezes Fundacji czAR(T) Krzywogońca. - Pomnik przedstawia poetkę siedzącą z książką, ale nazwałam go „Poezja XVIII południka". Od Kapsztadu, przez Bydgoszcz i Krzywogoniec, aż do Sztokholmu łączmy się w poezji.



Polskie Radio PiK było patronem tego wydarzenia