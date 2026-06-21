Na trening pierwszej pomocy nigdy nie jest za późno. Zajęcia w 70 miejscach regionu [zdjęcia]
Ogólnopolska lekcja odrobiona na szóstkę. Treningi pierwszej pomocy były prowadzone w 45 miejscowościach naszego regionu. W Bydgoszczy przy okazji imprezy „Ster na Bydgoszcz".
- Dlatego mamy tu mnóstwo manekinów, ćwiczymy te najbardziej drastyczne scenariusze, czyli mówimy o sytuacji, w której ktoś po prostu stracił przytomność. I mamy tutaj ludzi, którzy na co dzień po prostu się z tym mierzą.
- Akcja odbyła się w 75 miejscach regionu, między innymi w Ciechocinku, Grudziądzu, Inowrocławiu i we Włocławku.