Na trening pierwszej pomocy nigdy nie jest za późno. Zajęcia w 70 miejscach regionu [zdjęcia]

2026-06-21, 08:30 Jarosław Wieprzycki/KB

Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/fot. Jarosław Wieprzycki

Ogólnopolska lekcja odrobiona na szóstkę. Treningi pierwszej pomocy były prowadzone w 45 miejscowościach naszego regionu. W Bydgoszczy przy okazji imprezy „Ster na Bydgoszcz".

Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczyli się także najmłodsi.





- Nasz cel główny jest prosty : żeby jak najwięcej osób zachęcić i przekonać do tego, że pierwsza pomoc jest naprawdę ważna, że wykonywane wtedy czynności dosłownie ratują nam życie – mówił Karol Smarz, oficer prasowy KM PSP w Bydgoszczy.





Dodał, że bardzo częsta jest postawa, gdy w obliczu dramatycznych wydarzeń obserwatorzy nie mają odwagi, by podjąć działania ratunkowe .

- Dlatego mamy tu mnóstwo manekinów, ćwiczymy te najbardziej drastyczne scenariusze , czyli mówimy o sytuacji, w której ktoś po prostu stracił przytomność. I mamy tutaj ludzi, którzy na co dzień po prostu się z tym mierzą.





Akcja odbyła się w 75 miejscach regionu, między innymi w Ciechocinku, Grudziądzu, Inowrocławiu i we Włocławku.