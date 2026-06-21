Na trening pierwszej pomocy nigdy nie jest za późno. Zajęcia w 70 miejscach regionu [zdjęcia]

2026-06-21, 08:30  Jarosław Wieprzycki/KB
Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/fot. Jarosław Wieprzycki

Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/fot. Jarosław Wieprzycki

Ogólnopolska lekcja odrobiona na szóstkę. Treningi pierwszej pomocy były prowadzone w 45 miejscowościach naszego regionu. W Bydgoszczy przy okazji imprezy „Ster na Bydgoszcz".

Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczyli się także najmłodsi.

- Nasz cel główny jest prosty: żeby jak najwięcej osób zachęcić i przekonać do tego, że pierwsza pomoc jest naprawdę ważna, że wykonywane wtedy czynności dosłownie ratują nam życie – mówił Karol Smarz, oficer prasowy KM PSP w Bydgoszczy.

Dodał, że bardzo częsta jest postawa, gdy w obliczu dramatycznych wydarzeń obserwatorzy nie mają odwagi, by podjąć działania ratunkowe.
- Dlatego mamy tu mnóstwo manekinów, ćwiczymy te najbardziej drastyczne scenariusze, czyli mówimy o sytuacji, w której ktoś po prostu stracił przytomność. I mamy tutaj ludzi, którzy na co dzień po prostu się z tym mierzą.

  • Akcja odbyła się w 75 miejscach regionu, między innymi w Ciechocinku, Grudziądzu, Inowrocławiu i we Włocławku.

Relacja Jarosława Wieprzyckiego

Bydgoszcz
Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/fot. Jarosław Wieprzycki Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/fot. Jarosław Wieprzycki Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/fot. Jarosław Wieprzycki Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/fot. Jarosław Wieprzycki Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/fot. Jarosław Wieprzycki Chętni pod okiem profesjonalistów wzięli udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/fot. Jarosław Wieprzycki

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