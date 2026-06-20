Uciekał quadem przed policją. 15-latek stanie przed sądem rodzinnym. Matka z mandatem [zdjęcia]

Uciekał quadem przed policją. 15-latek stanie przed sądem rodzinnym/fot. KWP Bydgoszcz

W Osiu w miejscowości Jakubowo (pow. świecki) nastolatek jadący niezarejestrowanym i nieubezpieczonym quadem uciekał przed policyjną kontrolą chcąc uniknąć konsekwencji, bo jak się okazało, nie posiadał uprawnień.

W trakcie służby funkcjonariusze z Posterunku Policji w Osiu otrzymali zgłoszenie dotyczące nieletniego jadącego quadem po drodze publicznej. Gdy kierujący zauważył radiowóz, zaczął uciekać. Nie reagował na kilkukrotnie wydawane sygnały, gwałtownie przyśpieszając. W pewnym momencie skręcił w kompleks leśny, gdzie pojazd unieruchomiła awaria układu napędowego.



Kierującym okazał się 15-letni mieszkaniec powiatu świeckiego. Chłopiec przyznał policjantom, że uciekał, ponieważ nie chciał ponieść konsekwencji, z uwagi na brak wymaganych uprawnień do kierowania. Dodatkowo quad nie był zarejestrowany, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC ani aktualnych badań technicznych. Funkcjonariusze stwierdzili również liczne nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego pojazdu, które mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.





Sprawa nieletniego zostanie skierowana do sądu rodzinnego. Konsekwencje poniosła również matka nastolatka. Za to, że dopuściła do użytkowania pojazdu przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień otrzymała 500 złotych mandatu karnego.