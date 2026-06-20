Płetwonurkowie zeszli pod wodę w Opławcu. Już 54. raz czyścili dno Brdy ze śmieci [zdjęcia]

2026-06-20, 19:55 Jarosław Wieprzycki/KB

W bydgoskim Opławcu po raz kolejny odbył się Spływ Płetwonurków rzeką Brdą/fot. Jarosław Wieprzycki

Realizują swoją pasję w słusznym celu, a jest nim sprzątanie Brdy. W bydgoskim Opławcu po raz kolejny odbył się Spływ Płetwonurków rzeką Brdą.

Ja podkreślali uczestnicy, Brda jest czysta i w miarę płytka, ale jeżeli chodzi o zbieranie śmieci z rzeki, to trzeba się spieszyć, bo jest silny prąd...



- Nasze miasto jest jedynym miastem na świecie, które ma tak długą tradycję nieprzerwanych spływów związanych ze sprzątaniem Brdy - mówi Jan Kwiatoń, wiceprezes Bydgoskiego Regionalnego Klubu Eksploracyjnego ERKA. - 54 lata temu odbył się pierwszy spływ płetwonurków. Tegoroczny jest poświęcony pamięci Janusza Słomczewskiego. Wiele osób zostało przez niego wyszkolonych i zaszczepionych ideą wspólnego działania.



W akcji wzięli też udział przyjezdni z regionu. W tym roku wyłowiono między innymi półmetrową łuskę oraz pocisk dużego kalibru. W przeszłości: telewizor, lodówkę, a nawet zabytkowy miecz.