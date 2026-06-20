Bawią się nad wodą i stają na rzęsach, żeby pomóc dzieciom walczącym z chorobami [zdjęcia]

2026-06-20, 18:00  Monika Kaczyńska/KB
Charytatywny piknik w Pieczyskach/fot. Monika Siwak

Charytatywny piknik w Pieczyskach/fot. Monika Siwak

Ochłoda w Zalewie Koronowskim i pomoc ciężko chorym dzieciom. Przyjemne z pożytecznym - taka propozycja popłynęła w sobotę z rozgrzanych słońcem Pieczysk.

- Jak zawsze zbieramy na bony dla dzieci z onkologii, a w tym roku jeszcze zwróciło się do nas Hospicjum Nadzieja. Te dzieci też mają marzenia, a im marzy się letni wyjazd nad morze. Staniemy na rzęsach i temu podołamy - mówiła Violetta Górska, prezes Stowarzyszenia Łatwo Pomagać.


  • Zazwyczaj udaje się zebrać ponad 20 tysięcy złotych. Tym razem potrzeba więcej - bo trzeba też zafundować dzieciom z hospicjum wyjazd nad morze. Piknik na rzecz dzieci chorych na raka po raz kolejny zorganizowało na plaży w Pieczyskach koło Koronowa Stowarzyszenie Łatwo Pomagać.
  • Można było przejechać się na koniu, wsiąść na motocykl, zobaczyć policyjny wóz, który patrolował kiedyś ulice Florydy, zwierzęta - kameleony, alpaki, były stoiska z pysznościami kuchni polskiej i azjatyckiej, grochówkę oferowali pracownicy zakładu karnego.
  • Na scenie m.in. zespół Peterson, w którym śpiewa Aleksandra Matyka - uczestniczka telewizyjnego programu The Voice of Poland i uczestniczka Mam talent Ada Rychwalska.
  • Piknik przy plaży w Pieczyskach kończył się o 19.00

Podopiecznych organizacji można wesprzeć TUTAJ

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
Charytatywny piknik w Pieczyskach/fot. Monika Siwak Charytatywny piknik w Pieczyskach/fot. Monika Siwak Charytatywny piknik w Pieczyskach/fot. Monika Siwak Charytatywny piknik w Pieczyskach/fot. Monika Siwak

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