Siostry szensztackie z bydgoskich Piasków zapraszają na potrójny jubileusz

2026-06-20, 16:00 Ewa Dąbrowska/KB

Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach kończy 25 lat/fot. Instytut Sióstr Maryi

Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach kończy 25 lat. To nie jedyny jubileusz Ruchu Szensztackiego w tym roku. Opiekunki miejsca z Instytutu Sióstr Maryi są obecne w Bydgoszczy od lat 40, w Polsce od 80, a w świecie od 100 lat. Dlatego zapraszają na dwudniowe uroczystości.

W sobotę o godz. 19.30 rozpocznie się spotkanie modlitewne. Ich zwieńczeniem będzie niedzielna jubileuszowa msza święta o godz. 12.00 z udziałem wielu gości, w tym Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka.



Początki bydgoskiego ośrodka były skromne. Jak wspomina s. Olga Szwałek, wszystko zaczęło się na leśnej polanie.



- Ludzie sobie tu przyjeżdżają, szukają ciszy, wsłuchują się w śpiew ptaków. Atmosfera tego miejsca pomaga w wyciszeniu, w modlitwie, ale naprawdę było bardzo wiele sytuacji beznadziejnych z terenem, później z budową domu. Ogrom wyzwań. Tak naprawdę to była zwykła polana w lesie. Dzisiaj ona wygląda zupełnie inaczej i dzisiaj chcemy po prostu dziękować za to wszystko, co dokonało się przed 40 laty, także przez 25 lat konkretnie tutaj na Piaskach, ale też za stulecie naszego Instytutu Sióstr Maryi - mówiła siostra Olga.



