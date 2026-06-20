Siostry szensztackie z bydgoskich Piasków zapraszają na potrójny jubileusz

2026-06-20, 16:00  Ewa Dąbrowska/KB
Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach kończy 25 lat/fot. Instytut Sióstr Maryi

Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach kończy 25 lat/fot. Instytut Sióstr Maryi

Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach kończy 25 lat. To nie jedyny jubileusz Ruchu Szensztackiego w tym roku. Opiekunki miejsca z Instytutu Sióstr Maryi są obecne w Bydgoszczy od lat 40, w Polsce od 80, a w świecie od 100 lat. Dlatego zapraszają na dwudniowe uroczystości.

W sobotę o godz. 19.30 rozpocznie się spotkanie modlitewne. Ich zwieńczeniem będzie niedzielna jubileuszowa msza święta o godz. 12.00 z udziałem wielu gości, w tym Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka.

Początki bydgoskiego ośrodka były skromne. Jak wspomina s. Olga Szwałek, wszystko zaczęło się na leśnej polanie.

- Ludzie sobie tu przyjeżdżają, szukają ciszy, wsłuchują się w śpiew ptaków. Atmosfera tego miejsca pomaga w wyciszeniu, w modlitwie, ale naprawdę było bardzo wiele sytuacji beznadziejnych z terenem, później z budową domu. Ogrom wyzwań. Tak naprawdę to była zwykła polana w lesie. Dzisiaj ona wygląda zupełnie inaczej i dzisiaj chcemy po prostu dziękować za to wszystko, co dokonało się przed 40 laty, także przez 25 lat konkretnie tutaj na Piaskach, ale też za stulecie naszego Instytutu Sióstr Maryi - mówiła siostra Olga.


  • Po niedzielnej mszy świętej Siostry zapraszają na Dzień Dziecka dla rodzin, poczęstunek, wystawę fotografii i spotkanie z historią. Wstęp wolny. Szczegóły dotyczące jubileuszy znajdują się na stronie bydgoszcz.szensztat.pl

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