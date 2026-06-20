Tropikalny upał i burze z ulewami przez dwa dni. Wydano ostrzeżenia dla całej Polski

Meteorolodzy IMGW ostrzegają przed burzami i silnymi wiatrami na Kujawach i Pomorzu (fot. kpt. Michał Kubiak, OSP Kruszwica/Archiwum)
W związku z prognozowanymi na sobotę i niedzielę (20-21.06) burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całego terytorium Polski.
Burze, którym mają towarzyszyć silne opady deszczu a nawet gradu oraz porywisty wiatr, mają pojawić się także w dużej części naszego regionu.
IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia dla powiatów: aleksandrowskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, sępoleńskiego, toruńskiego, tucholskiego, włocławskiego i żnińskiego.
Ostrzeżenie obowiązuje od soboty, od godz. 20:00 do niedzieli, do godz. 10:00. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało mieszkańcom naszego regionu SMS-a z ostrzeżeniem przed burzami i bardzo silnym wiatrem.
Sobota będzie upalnym dniem, najcieplejszym od połowy sierpnia ubiegłego roku. Termometry pokażą w naszym regionie 32, 33 stopnie
Długotrwałe przebywanie na słońcu w upalny dzień może być bardzo niebezpieczne i skończyć się przegrzaniem lub nawet udarem - przestrzegają lekarze. O objawach, które powinny nas zaniepokoić mówi w nagraniu lekarka rodzinna doktor Joanna Nestorowicz. Z kolei rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje, by w czasie burzy unikać otwartych przestrzeni, usunąć ruchome przedmioty z parapetów i balonów. Ostrzega, że mogą być przerwy w dostawie prądu.
Nagrania poniżej:
Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje m.in. o unikanie otwartych przestrzeni.
Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk mówi o możliwych przerwach w dostawie prądu
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