Tropikalny upał i burze z ulewami przez dwa dni. Wydano ostrzeżenia dla całej Polski

Meteorolodzy IMGW ostrzegają przed burzami i silnymi wiatrami na Kujawach i Pomorzu (fot. kpt. Michał Kubiak, OSP Kruszwica/Archiwum)

W związku z prognozowanymi na sobotę i niedzielę (20-21.06) burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całego terytorium Polski.

Burze, którym mają towarzyszyć silne opady deszczu a nawet gradu oraz porywisty wiatr, mają pojawić się także w dużej części naszego regionu.



IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia dla powiatów: aleksandrowskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, sępoleńskiego, toruńskiego, tucholskiego, włocławskiego i żnińskiego.





Ostrzeżenie obowiązuje od soboty, od godz. 20:00 do niedzieli, do godz. 10:00. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało mieszkańcom naszego regionu SMS-a z ostrzeżeniem przed burzami i bardzo silnym wiatrem.

Sobota będzie upalnym dniem, najcieplejszym od połowy sierpnia ubiegłego roku. Termometry pokażą w naszym regionie 32, 33 stopnie

O objawach, które powinny nas zaniepokoić

w czasie burzy unikać otwartych przestrzeni,

mogą być przerwy w dostawie prądu.