Tropikalny upał i burze z ulewami przez dwa dni. Wydano ostrzeżenia dla całej Polski

2026-06-20, 09:07  Redakcja/KB
Meteorolodzy IMGW ostrzegają przed burzami i silnymi wiatrami na Kujawach i Pomorzu (fot. kpt. Michał Kubiak, OSP Kruszwica/Archiwum)

Meteorolodzy IMGW ostrzegają przed burzami i silnymi wiatrami na Kujawach i Pomorzu (fot. kpt. Michał Kubiak, OSP Kruszwica/Archiwum)

W związku z prognozowanymi na sobotę i niedzielę (20-21.06) burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całego terytorium Polski.

Burze, którym mają towarzyszyć silne opady deszczu a nawet gradu oraz porywisty wiatr, mają pojawić się także w dużej części naszego regionu.

IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia dla powiatów: aleksandrowskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, sępoleńskiego, toruńskiego, tucholskiego, włocławskiego i żnińskiego.

  • Ostrzeżenie obowiązuje od soboty, od godz. 20:00 do niedzieli, do godz. 10:00. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało mieszkańcom naszego regionu SMS-a z ostrzeżeniem przed burzami i bardzo silnym wiatrem.
  • Sobota będzie upalnym dniem, najcieplejszym od połowy sierpnia ubiegłego roku. Termometry pokażą w naszym regionie 32, 33 stopnie

Długotrwałe przebywanie na słońcu w upalny dzień może być bardzo niebezpieczne i skończyć się przegrzaniem lub nawet udarem - przestrzegają lekarze.
O objawach, które powinny nas zaniepokoić mówi w nagraniu lekarka rodzinna doktor Joanna Nestorowicz.
Z kolei rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje, by w czasie burzy unikać otwartych przestrzeni, usunąć ruchome przedmioty z parapetów i balonów. Ostrzega, że mogą być przerwy w dostawie prądu.

Nagrania poniżej:

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Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje m.in. o unikanie otwartych przestrzeni.

Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk mówi o możliwych przerwach w dostawie prądu

Mówi lekarka rodzinna doktor Joanna Nestorowicz.

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