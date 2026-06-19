Pół tysiąca nowych mieszkań do końca kadencji obiecuje oddać prezydent Włocławka

2026-06-19, 20:53 Agnieszka Marszał/BN

Będą nowe mieszkania we Włocławku/fot. Pixabay/ilustracyjna

W piątek we Włocławku odbyła się konferencja prasowa z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasza Lewandowskiego, który odpowiada w rządzie za kluczowe obszary związane z mieszkalnictwem. Prezydent miasta Krzysztof Kukucki złożył obietnicę, że do końca swojej kadencji odda pół tysiąca nowych mieszkań.

- Mamy ogłoszony przetarg na budowę 195 mieszkań na tani wynajem przy ul. Cienistej - poinformował włodarz Włocławka. - Będziemy ogłaszać nabór na 42 mieszkania w siódmym bloku przy ul. Celulozowej. Pracujemy też nad kolejnymi projektami, na przykład 3 Maja 22, 3 Maja 14, 3 Maja 16 - dodał.



Tomasz Lewandowski zapowiedział, że będą nowe przepisy, które ułatwią samorządom ich budowanie. - Nowa ustawa o społecznych zasobach mieszkaniowych i wspieraniu inwestycji mieszkaniowych tworzy instrumenty i zabezpiecza finansowanie na wybudowanie 378 000 mieszkań komunalnych i społecznych - to plan rządu na najbliższe 10 lat dla Polski.



W 2025 r. w Polsce oddano do użytku 208 tysięcy mieszkań - podaje GUS. Większość z nich - ponad 64 proc. wybudowali deweloperzy, a 32 proc. inwestorzy indywidualni. Mieszkania spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe stanowiły 3,5 proc. nowych lokali.