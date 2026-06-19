Noc Kupały w Borach Tucholskich. Rozpalanie świętego ognia, plecenie wianków, stare tańce i śpiewy [zdjęcia i wideo]

2026-06-19, 20:12 Marcin Doliński/BN

Noc Kupały w Borach Tucholskich/fot. Marcin Doliński

Na Przystani w Starej Rzece w Borach Tucholskich rozpalanie świętego ognia, plecenie wianków, stare tańce, śpiewy oraz opowieści przodków. To atrakcje Nocy Kupały.

- Obchodzimy święto Nocy Kupały, to starosłowiańskie święto, które ma nam uświadomić skąd pochodzimy, jak wyglądamy i żebyśmy to kultywowali - mówi Hanna Rink, sołtys sołectwa Osie. - Niby tradycje są takie same dla nas, ale nie wszyscy je znają - dodaje Mikołaj Oszwałdowski z Innowacji Artystycznych iAMOS.



Więcej w relacji foto i wideo, autorstwa Marcina Dolińskiego.