Żołnierz z Grudziądza z prestiżową nagrodą. Przekaże ją na pomoc bohaterskiemu policjantowi

2026-06-19, 19:33  BN
Kapral Mateusz z CS WOT w Grudziądzu/fot. Marek Kudelski/Super Express

Kapral Mateusz z CS WOT w Grudziądzu/fot. Marek Kudelski/Super Express

Kapral Mateusz z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu został laureatem Złotej Gardy od czytelników Portalu Obronnego. Podczas gali Warszawskich Targów Obronnych ogłosił, że przekaże swoją statuetkę na licytację, a dochód wesprze leczenie i rehabilitację policjanta Łukasza Schöna z Chorzowa.

Kapral Mateusz wygrał w tym roku prestiżowe, międzynarodowe zawody Best Warrior Competition w Stanach Zjednoczonych. - Jestem równie zaskoczony wygraną, co nominacją - zaczął kapral Mateusz. - Udało mi się wygrać te zawody, kosztowało mnie to trochę wysiłku - przyznał.

Wyjątkowy gest grudziądzkiego żołnierza CS WOT

Za chwilę zdecydował się na wyjątkowy gest. - Niemniej jednak wśród nominowanych była jeszcze jedna osoba, która od początku była dla mnie zwycięzcą głosowania - policjant Łukasz Schön - dodał kapral Mateusz i w tym momencie udał się w jego stronę, by mu pogratulować.

W nocy z 8 na 9 sierpnia 2025 roku policjant z Chorzowa wszedł do jednego z tamtejszych płonących mieszkań, by ratować ludzi. Dzięki niemu udało się ewakuować 17 osób. Swoją heroiczną postawę przypłacił zdrowiem - dziś cierpi z powodu poważnego uszkodzenia neurologicznego i trwałej choroby. Wszystko przez zatrucie dymem. - Takie czyny, jak twój budują silną i bezpieczną Polskę - zwrócił się kapral Mateusz do policjanta Łukasza. Za chwilę laureat nagrody Złotej Gardy od czytelników Portalu Obronnego ogłosił, że przekazuje zdobytą przez siebie statuetkę na licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację policjanta.

Uhonorowano rodziców amerykańskiego żołnierza, który poświęcił życie dla polskiego kapitana w Afganistanie

Podczas gali wyróżniono również Lindę i Roberta Ollisów - rodziców sierżanta sztabowego Michaela Ollisa, który zginął podczas misji w Afganistanie, oraz kapitana rezerwy Karola Cierpicę, który żyje, dzięki bohaterskiej postawie Amerykanina. Nagrody wręczył ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Przypomnijmy, 23 sierpnia 2013 roku afgańscy rebelianci przypuścili szturm na bazę wojskową w Ghazni. Próbowali się do niej wedrzeć w kilku miejscach. Kapitan rezerwy Karol Cierpica, żołnierz 6. Brygady Powietrznodesantowej został wtedy ranny w nogę. Osłonił go właśnie sierż. sztab. Ollis. Amerykański żołnierz odniósł rany na tyle poważne, że jego życia nie udało się uratować.

Pamięć o amerykańskim żołnierzu została uczczona również w naszym regionie. Na początku 2024 roku w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Michaelowi Ollisowi. Od dwóch lat jest też patronem oddziałów przygotowania wojskowego w tym liceum. Z kolei w Toruniu również działa Prywatne Liceum Ogólnokształcące z oddziałem przygotowania wojskowego, promowane jako Prywatne Liceum Mundurowe Oddziału Przygotowania Wojskowego im. SSG Michaela Ollisa.

Link do zbiórki na rzecz policjanta Łukasza Schöna TUTAJ.

Mówi kapral Mateusz

Kapral Mateusz i policjant Łukasz Schön z Chorzowa (z prawej)/fot. Marek Kudelski/Super Express

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