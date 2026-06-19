Kcynia wraca na kolejową mapę Polski po ponad dwóch dekadach. Pociągi pojadą jeszcze tej zimy

2026-06-19, 17:44 BN

Linia kolejowa 281/fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Po ponad 20 latach do Kcyni znów dojadą pociągi pasażerskie. Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego przyjął uchwałę umożliwiającą uruchomienie połączeń kolejowych na trasie Nakło nad Notecią – Kcynia – granica z województwem wielkopolskim.

Na mocy porozumienia z samorządem województwa wielkopolskiego przewozy będzie realizować spółka Koleje Wielkopolskie. Regularne kursy mają rozpocząć się jeszcze tej zimy, po zakończeniu prowadzonych obecnie prac modernizacyjnych.



Kcynia wraca na tory



– Rozbudowa siatki połączeń w regionie jest naszym priorytetem. Cieszę się, że po ponad 20 latach Kcynia wraca na kolejową mapę Polski – przyznaje marszałek Piotr Całbecki. – W pakcie kolejowym, określającym rozwój infrastruktury kolejowej w naszym regionie, uwzględniliśmy również modernizację trasy Kcynia – Szubin – Bydgoszcz – dodaje.



Na koszt organizacji połączeń kolejowych między Nakłem, Kcynią i granicą z województwem wielkopolskim samorząd województwa przeznaczy rocznie 5,5 miliona złotych. Uruchomienie połączeń będzie możliwe po zakończeniu prac i oddaniu do użytku infrastruktury kolejowej. Trwa remont od Gołańczy (woj. wielkopolskie) do Kcynii (linia 356). Inwestycja ta wyniesie 57 milionów złotych. Natomiast Kcynia – Nakło (linia 281) finansowana jest również ze środków własnych PKP Polskich Linii Kolejowych i wynosi 46,5 miliona złotych.



W planach połączenie z Bydgoszczą



Powrót kolei do Kcyni wpisuje się w założenia paktu kolejowego podpisanego w styczniu we Włocławku przez przedstawicieli rządu, samorządu województwa i PKP PLK.

Wśród priorytetowych inwestycji znalazła się modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 356, która w przyszłości umożliwi uruchomienie połączeń z Bydgoszczy przez Szubin do Kcyni. Projekt ma być realizowany etapami: najpierw na odcinku Bydgoszcz – Szubin, a następnie Szubin – Kcynia.



Kolejne reaktywacje w regionie



Jeszcze tej zimy mają zostać przywrócone także połączenia kolejowe na trasach Rypin – Brodnica oraz Laskowice Pomorskie – Wierzchucin.