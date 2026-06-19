Kcynia wraca na kolejową mapę Polski po ponad dwóch dekadach. Pociągi pojadą jeszcze tej zimy

Linia kolejowa 281/fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
Po ponad 20 latach do Kcyni znów dojadą pociągi pasażerskie. Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego przyjął uchwałę umożliwiającą uruchomienie połączeń kolejowych na trasie Nakło nad Notecią – Kcynia – granica z województwem wielkopolskim.
Na mocy porozumienia z samorządem województwa wielkopolskiego przewozy będzie realizować spółka Koleje Wielkopolskie. Regularne kursy mają rozpocząć się jeszcze tej zimy, po zakończeniu prowadzonych obecnie prac modernizacyjnych.
Kcynia wraca na tory
– Rozbudowa siatki połączeń w regionie jest naszym priorytetem. Cieszę się, że po ponad 20 latach Kcynia wraca na kolejową mapę Polski – przyznaje marszałek Piotr Całbecki. – W pakcie kolejowym, określającym rozwój infrastruktury kolejowej w naszym regionie, uwzględniliśmy również modernizację trasy Kcynia – Szubin – Bydgoszcz – dodaje.
Na koszt organizacji połączeń kolejowych między Nakłem, Kcynią i granicą z województwem wielkopolskim samorząd województwa przeznaczy rocznie 5,5 miliona złotych. Uruchomienie połączeń będzie możliwe po zakończeniu prac i oddaniu do użytku infrastruktury kolejowej. Trwa remont od Gołańczy (woj. wielkopolskie) do Kcynii (linia 356). Inwestycja ta wyniesie 57 milionów złotych. Natomiast Kcynia – Nakło (linia 281) finansowana jest również ze środków własnych PKP Polskich Linii Kolejowych i wynosi 46,5 miliona złotych.
W planach połączenie z Bydgoszczą
Powrót kolei do Kcyni wpisuje się w założenia paktu kolejowego podpisanego w styczniu we Włocławku przez przedstawicieli rządu, samorządu województwa i PKP PLK.
Wśród priorytetowych inwestycji znalazła się modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 356, która w przyszłości umożliwi uruchomienie połączeń z Bydgoszczy przez Szubin do Kcyni. Projekt ma być realizowany etapami: najpierw na odcinku Bydgoszcz – Szubin, a następnie Szubin – Kcynia.
Kolejne reaktywacje w regionie
Jeszcze tej zimy mają zostać przywrócone także połączenia kolejowe na trasach Rypin – Brodnica oraz Laskowice Pomorskie – Wierzchucin.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę