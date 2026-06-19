Policja ustaliła, kim są osoby na hulajnogach, które jechały Rondem Jagiellonów. Najmłodszy z nich ma 12 lat

2026-06-19, 18:22  Katarzyna Bogucka/BN
Policja ustaliła, kim są osoby na hulajnogach, które jechały Rondem Jagiellonów/fot. zrzut ekranu, Facebook, film opublikowany przez użytkownika pn. Arczi Korbal

Policja ustaliła, kim są osoby na hulajnogach, które jechały Rondem Jagiellonów/fot. zrzut ekranu, Facebook, film opublikowany przez użytkownika pn. Arczi Korbal

Pędzili hulajnogami przez Rondo Jagiellonów w Bydgoszczy i wjechali między samochody. Policja ustaliła tożsamość kilkorga młodych ludzi z grupy, której niechlubny „rajd” został uwieczniony na zdjęciach i wideo. Jako pierwszy poinformował o tym portal TVP 3 Bydgoszcz.

Nadkom. Lidia Kowalska poinformowała, że najmłodszy uczestnik tego „rajdu” ma 12 lat. - Pozostali mieli od 13 do 17 lat - przekazała.

Nieletni wraz z opiekunami prawnymi zostali wezwani na przesłuchanie. - W przypadku 12-latka, z uwagi na wiek i jego zachowanie zostało to zakwalifikowane jako przejaw demoralizacji - powiedziała rzeczniczka bydgoskiej policji. - Natomiast pozostałe osoby usłyszały zarzuty z kodeksu wykroczeń i z ustawy Prawo o ruchu drogowym - dodała.

Do zdarzenia doszło w maju. Młodzi ludzie mieli na głowach kaski, które utrudniały identyfikację. Sprawa każdej z tych osób będzie indywidualnie rozpatrywana przez sąd rodzinny i nieletnich.

Mówi nadkom. Lidia Kowalska, oficer prasowy KMP Bydgoszcz

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