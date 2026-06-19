Kolejowa autostrada coraz bliżej. Rusza kolejny etap modernizacji trasy z Bydgoszczy nad morze

2026-06-19, 17:00  Agata Raczek/BN
Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację kolejnego odcinka linii nr 201 między Wierzchucinem a Lipową Tucholską/fot. Agata Raczek

Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację kolejnego odcinka linii nr 201 między Wierzchucinem a Lipową Tucholską/fot. Agata Raczek

Szybciej, wygodniej i bezpieczniej - tak w przyszłości mają wyglądać podróże koleją między województwem kujawsko-pomorskim a Pomorzem. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację kolejnego odcinka linii nr 201 między Wierzchucinem a Lipową Tucholską.

- Powstanie drugi tor, sieć trakcyjna oraz nowoczesna infrastruktura dla pasażerów - mówi Marcin Mochocki, członek Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. realizacji inwestycji. - Będzie to dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa dostosowana do prędkości 160 km/h. Taki standard będzie miała cała linia 201 pomiędzy Bydgoszczą a Trójmiastem - informuje.

Jak przyznaje, linia o standardzie drogi lokalnej zamieni się w kolejową autostradę. - Modernizacja linii kolejowej nr 201 ma kluczowe znaczenie dla przyszłości przewozu towarów na trasie północ - południe Polski - mówi Marcin Mochocki. - To odpowiedź PLK SA na potrzeby gospodarcze kraju i planów rozwojowych Portu Gdynia. Z efektów inwestycji zadowoleni będą także mieszkańcy korzystający z tej trasy w codziennych podróżach do pracy czy szkoły - dodaje.

Perony bardziej dostępne dla pasażerów, także tych ze specjalnymi potrzebami

Podróżni skorzystają również z bardziej dostępnych stacji. Dla lepszego komfortu obsługi podróżnych przebudowane zostaną perony na stacjach i przystankach Wierzchucin, Zielonka Pomorska, Małe Gacno, Zarośle, Rosochatka oraz Lipowa Tucholska. Dostęp do kolei, także osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, ułatwią wygodne dojścia, czy też przejścia podziemne z windami.

Dzięki budowie czterech nowych skrzyżowań bezkolizyjnych, które zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe, poprawiony ma zostać poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami (Wierzchucin - dwa obiekty, Lipowa oraz droga powiatowa Tleń - Tuchola). Na dziewięciu przejazdach zamontowane zostaną nowe rogatki i sygnalizatory świetlne. Prace obejmą także 23 obiekty inżynieryjne - mosty, wiadukty, przepusty i przejścia pod torami.

Prace mają zakończyć się w 2029 roku. Koszt przebudowy całej linii nr 201 to 10 miliardów złotych, a odcinka, na który w piątek podpisywana była umowa to miliard sto tysięcy złotych brutto.

Więcej w relacji Agaty Raczek poniżej.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację kolejnego odcinka linii nr 201 między Wierzchucinem a Lipową Tucholską/fot. Agata Raczek Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację kolejnego odcinka linii nr 201 między Wierzchucinem a Lipową Tucholską/fot. Agata Raczek

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