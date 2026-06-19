Sejmik województwa przyjął uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji dwóch filii biblioteki publicznej w Bydgoszczy
Zamiar likwidacji filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy był jednym z tematów sejmiku województwa. Chodzi o lokale przy Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca. Sejmik przyjął uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji tych filii.
Przeciw głosowali radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Te filie są dla niektórych drugim domem - podkreśla radny Jarosław Wenderlich. - Szkoda, że nie było rozmowy z przedstawicielami społeczności lokalnej, z radami osiedli. Nie zawsze pieniądz powinien decydować - stwierdza.
- Filie nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - zwraca uwagę radna KO Katarzyna Stranz-Kaja. - Biblioteki stanowią ogromną wartość kulturalną, natomiast nie możemy zapomnieć o ich dostępności, która, mam takie przekonanie, jest czasem pomijana - dodaje.
Ostateczną decyzję w sprawie filii podejmie prezydent Bydgoszczy i bydgoska rada miasta.
Relacja Moniki Kaczyńskiej z sejmiku województwa poniżej.