2026-06-19, 16:21 Monika Kaczyńska/BN

Sejmik województwa przyjął uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji dwóch filii biblioteki publicznej w Bydgoszczy/fot. Szymon Zdziebło

Zamiar likwidacji filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy był jednym z tematów sejmiku województwa. Chodzi o lokale przy Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca. Sejmik przyjął uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji tych filii.

Przeciw głosowali radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Te filie są dla niektórych drugim domem - podkreśla radny Jarosław Wenderlich. - Szkoda, że nie było rozmowy z przedstawicielami społeczności lokalnej, z radami osiedli. Nie zawsze pieniądz powinien decydować - stwierdza.



- Filie nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - zwraca uwagę radna KO Katarzyna Stranz-Kaja. - Biblioteki stanowią ogromną wartość kulturalną, natomiast nie możemy zapomnieć o ich dostępności, która, mam takie przekonanie, jest czasem pomijana - dodaje.



Ostateczną decyzję w sprawie filii podejmie prezydent Bydgoszczy i bydgoska rada miasta.



Relacja Moniki Kaczyńskiej z sejmiku województwa poniżej.