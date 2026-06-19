Pożar szpitalnego oddziału i poważny wypadek na poligonie. Symulacja katastrofy w Toruniu [ zdjęcia]

2026-06-19, 13:34  Mariusz Luda/MG
Ewakuacja pacjentów szpitala/fot. Mariusz Luda

Ewakuacja pacjentów szpitala/fot. Mariusz Luda

SOR pełen rannych, cały personel postawiony na nogi - w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu odbyły się profesjonalne ćwiczenia symulacyjne. W akcji: policja, straż pożarna, ratownicy medyczni i żandarmeria wojskowa.

- W jednej z sal chorych powstało zadymienie. Znajdowały się tam osoby poszkodowane, które samodzielnie nie mogły opuścić budynku. Potrzebowały naszej pomocy – opowiada starszy kapral Arkadiusz Gębka, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 1 w Toruniu. - Musieliśmy ewakuować ludzi, przekazaliśmy poszkodowane osoby zespołowi ratownictwa medycznego. Następnie przeszukaliśmy wszystkie pomieszczenia i oddymiliśmy je.

Ćwiczenia to test procedur ratunkowych w warunkach skrajnego stresu, koordynacji pracy lekarzy i ratowników oraz doskonalenie segregacji medycznej pacjentów (tzw. triażu).

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
Symulacja katastrofy w Toruniu/fot. Mariusz Luda Symulacja katastrofy w Toruniu/fot. Mariusz Luda Symulacja katastrofy w Toruniu/fot. Mariusz Luda Symulacja katastrofy w Toruniu/fot. Mariusz Luda Symulacja katastrofy w Toruniu/fot. Mariusz Luda Symulacja katastrofy w Toruniu/fot. Mariusz Luda

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