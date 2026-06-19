Kobieta odnaleziona na dworcu w Katowicach. Były podejrzenia, że to zaginiona Joanna Zawadzka

2026-06-19, 14:00 JW

W sieci pojawiły się spekulacje, że to mogła być Joanna Zawadzka / fot. PKP, policja

Na dworcu PKP w Katowicach policjanci trafili na osłabioną kobietę, która nie potrafiła podać swoich danych. Kiedy opublikowano jej zdjęcie, internauci uznali, że mogła to być zaginiona sprzed 29 lat Joanna Zawadzka z powiatu lipnowskiego. Funkcjonariusze ustalili tożsamość odnalezionej.

Koszmar, z jakim od 29 lat mierzy się rodzina zaginionej Joanny Zawadzkiej jest niewyobrażalny. W lutym 1997 roku, wówczas 19-letnia kobieta, matka kilkumiesięcznej córeczki, wyszła z domu w Kikole (powiat lipnowski) tylko na chwilę i już nigdy nie wróciła. Rodzice szukali jej wszędzie. Zaginięcie nagłośnili także w mediach.



Wciąż bez rezultatu



- Bardzo dużo działaliśmy na własną rękę. Przeszukiwaliśmy między innymi te tereny, gdzie, jak podejrzewaliśmy, Joanna mogła zaginąć... - Mnie się dwa razy śniła. Raz, że już nie żyje... - mówili w 1998 roku w rozmowie z Polskim Radiem PiK rodzice Joanny.





Jak twierdzą policjanci, zrobiono już wszystko, co w ich mocy. Prowadzono też dodatkowe poszukiwania, które nie przyniosły efektów. Nie udało się ustalić miejsca pobytu, ani przyczyn zaginięcia. Aktualnie żadne czynności nie są prowadzone w tej sprawie.





Nieznana kobieta na dworcu





Gdzie jest Joanna Zawadzka?



