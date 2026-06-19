Zarzut usiłowania zabójstwa i areszt dla 50-latka, który miał ugodzić nożem innego mężczyznę
Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 50-letni mężczyzna podejrzany o usiłowanie zabójstwa 54-latka we Włocławku.
Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nieprzytomnego mężczyznę znaleziono na półpiętrze bloku przy ul. Toruńskiej we wtorek po południu. Wiadomo, że wcześniej mężczyźni przebywali razem w jednym z mieszkań.
Z ustaleń policjantów wynikało, że 50-latek ugodził kilkukrotnie pokrzywdzonego nożem. Po zdarzeniu ranny uciekł z mieszkania, po czym stracił przytomność będąc na klatce schodowej, gdzie przypadkowy świadek wezwał służby.
Zatrzymany 50-latek nie przyznaje się do winy, odmówił składania zeznań. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.