Jak chronić dzieci przed pornografią w internecie? „Rozmowa Dnia" z socjologiem

Gościem Rozmowy Dnia był Filip Gołębiewski/Fot. Facebook
Czy media społecznościowe negatywnie wpływają na młodych ludzi? Temat najnowszego raportu o aktywności dzieci i młodzieży w internecie poruszyła w „Rozmowie Dnia" Agnieszka Marszał wraz ze swoim gościem - Filipem Gołębiewskim z Instytutu Dyskursu i Dialogu w Toruniu.
2,5 godziny dziennie na TikToku. Serwis z treściami pornograficznymi na drugim miejscu w zestawieniu najpopularniejszych stron internetowych. Tylko 6 minut każdego dnia na edukacje online - to wyniki najnowszego raportu z monitoringu aktywności dzieci i młodzieży w internecie, który w poniedziałek zaprezentowano w Sejmie.
Tak intensywne korzystanie z internetu zagraża bezpieczeństwu dzieci i ich prawidłowemu rozwojowi - mówił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK Filip Gołębiewski, wskazując, że potrzebujemy nie tylko zakazów, ale odpowiednich przepisów prawa.
- Platformy cyfrowe powinny wreszcie zacząć ponosić odpowiedzialność za negatywny wpływ mediów społecznościowych na młodych ludzi - podkreślił.
Jak wynika z raportu „Internet dzieci 2026", opracowanego przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, w samej Brukseli działa 29 tysięcy zarejestrowanych lobbystów technologicznych. Na poziomie Unii Europejskiej najintensywniejsze działania lobbingowe prowadzą Google, Meta, Apple, Amazon i Microsoft. W Polsce w tym gronie jest jeszcze TikTok.
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