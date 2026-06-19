Weekend pełen wodnej zabawy! Wiemy, jakie atrakcje będą podczas „Steru na Bydgoszcz"

Wielki Wyścig Butelkowy na Brdzie w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis (Archiwum)
To jedno z najważniejszych wodnych wydarzeń w Bydgoszczy. 20 i 21 czerwca czeka nas kolejna edycja „Steru na Bydgoszcz". Wyścigi butelkowych i smoczych łodzi, parada jednostek - atrakcji będzie jeszcze więcej.
Już w sobotę (20 czerwca) na Wyspie Młyńskiej rozpocznie się festiwal „Ster na Bydgoszcz" i potrwa do niedzieli. Organizowany jest od 2008 roku i jest stałą atrakcją dla mieszkańców, przyjezdnych, a także wodniaków i miłośników żeglarstwa.
- To już siedemnasta edycja naszego festiwalu. W weekend Wyspa Młyńska zmienia się trochę w wyspę tropikalną, kulinarną szantową. Wszystko oczywiście wokół tematyki wodnej. Oczywiście nie zabraknie atrakcji dla dzieci, pokazów, warsztatów. Będą koncerty zarówno muzyki szantowej i nie tylko. Dla Bydgoszczanek i Bydgoszczan zaśpiewa chociażby Artur Rojek. A sobotę zakończymy potańcówką - przekazuje Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
Także w tym roku nie zabraknie parady jednostek pływających, spotkania z podróżnikami, animacji i zabaw dla dzieci, pokazów flyboard, wyścigu smoczych łodzi, butelkowego i charytatywnego wyścigu kaczek, podczas którego zbierane będą pieniądze na sprzęt rehabilitacyjny dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w bydgoskiej Smukale.
Będą też foodtrucki z kuchnią z całego świata. Nie zawiodą się również fani muzyki szantowej, folkowej i marynistycznej.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę