Weekend pełen wodnej zabawy! Wiemy, jakie atrakcje będą podczas „Steru na Bydgoszcz"

2026-06-19, 15:39 JW

Wielki Wyścig Butelkowy na Brdzie w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis (Archiwum)

To jedno z najważniejszych wodnych wydarzeń w Bydgoszczy. 20 i 21 czerwca czeka nas kolejna edycja „Steru na Bydgoszcz". Wyścigi butelkowych i smoczych łodzi, parada jednostek - atrakcji będzie jeszcze więcej.

Już w sobotę (20 czerwca) na Wyspie Młyńskiej rozpocznie się festiwal „Ster na Bydgoszcz" i potrwa do niedzieli. Organizowany jest od 2008 roku i jest stałą atrakcją dla mieszkańców, przyjezdnych, a także wodniaków i miłośników żeglarstwa.



- To już siedemnasta edycja naszego festiwalu. W weekend Wyspa Młyńska zmienia się trochę w wyspę tropikalną, kulinarną szantową. Wszystko oczywiście wokół tematyki wodnej. Oczywiście nie zabraknie atrakcji dla dzieci, pokazów, warsztatów. Będą koncerty zarówno muzyki szantowej i nie tylko. Dla Bydgoszczanek i Bydgoszczan zaśpiewa chociażby Artur Rojek. A sobotę zakończymy potańcówką - przekazuje Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.



Także w tym roku nie zabraknie parady jednostek pływających, spotkania z podróżnikami, animacji i zabaw dla dzieci, pokazów flyboard, wyścigu smoczych łodzi, butelkowego i charytatywnego wyścigu kaczek, podczas którego zbierane będą pieniądze na sprzęt rehabilitacyjny dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w bydgoskiej Smukale.



Będą też foodtrucki z kuchnią z całego świata. Nie zawiodą się również fani muzyki szantowej, folkowej i marynistycznej.



Pełen program imprezy można sprawdzić TUTAJ